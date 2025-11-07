Obchodná politika Lesov SR podľa spracovateľov dreva narúša stabilitu trhu, vyzývajú štát na okamžité rokovanie

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a štátny podnik Lesy SR na okamžité začatie konštruktívneho rokovania o krízovej situácii v dodávkach drevnej hmoty. Deklaráciu prijalo valné zhromaždenie zväzu ako najvyšší orgán organizácie, ktorá zastupuje drevospracujúci, nábytkársky a drevostavbársky priemysel na Slovensku.
Narušená stabilita trhu
Zväz vyjadril zásadné rozčarovanie z toho, že ani rezort, ani Lesy SR podľa neho nenapĺňajú záväzky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády z októbra 2023. Vláda sa v ňom zaviazala pripraviť politiku ťažby a spracovania dreva, ktorá obmedzí neprimeraný vývoz nespracovanej drevnej hmoty a posilní domácich spracovateľov. Podľa ZSD SR sa však deklarované záväzky voči odvetviu nenapĺňajú.
Lesy SR nikoho neodstavili od dodávok dreva, odmietajú aj obvinenia o jeho vyvážaní do zahraničia
Organizácia tvrdí, že obchodná politika Lesov SR narúša stabilitu trhu s drevom, zvýhodňuje niektorých odberateľov a je v rozpore s Etickým kódexom štátneho podniku. Ten okrem iného vyžaduje transparentné pravidlá bez skrytého zvýhodňovania, rešpektovanie trhových mechanizmov a férové podnikateľské prostredie.
Hrozba hromadného prepúšťania
Zväz žiada bezodkladné odstránenie diskriminácie členských podnikov a plnenie platných zmlúv v plnom rozsahu. V opačnom prípade podľa organizácie hrozí hromadné prepúšťanie a strata pracovných miest najmä v regiónoch.
Lesy SR mali odstaviť domácich spracovateľov od dodávok dreva, riaditeľ zväzu hovorí o podozreniach z korupcie
Podľa ekonomických údajov zväzu vytvára spracovanie jedného kubického metra dreva tržby na úrovni 551 eur, hrubú pridanú hodnotu 195 eur a čistú pridanú hodnotu 153 eur. Na daniach smeruje štátu a samosprávam takmer 63 eur, na odvodoch vyše 38 eur. Odvetvie zároveň generuje približne sedem pracovných miest na každých tisíc kubických metrov spracovaného dreva. Zväz upozorňuje, že destabilizácia trhu môže tieto prínosy vážne ohroziť.
Zväz spracovateľov dreva pôsobí ako zamestnávateľská organizácia od roku 1997 a združuje viac ako sto spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac než 3 700 ľudí. Zastupuje odvetvia spracovania dreva, výroby nábytku, dodávateľov technológií a materiálov aj segment drevostavieb. Je členom Republikovej únie zamestnávateľov a Zväzu priemyslu Slovenska, ako aj európskych profesijných organizácií EUMABOIS a EFV.