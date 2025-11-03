Ochranári vyzývajú na zastavenie lovu vlkov, údajne sa stali obeťami politických rozhodnutí - FOTO

Ochranári upozorňujú, že štát povolil v tejto poľovnej sezóne odstrel 74 vlkov.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dve umelecké plastiky vlkov od Alexandry Hoferovej - pár, samca a samice, ktorí boli odstrelení ako prví v tomto roku. Organizácie WWF Slovensko, My sme les, Aevis a Zelená väčšina symbolicky zapálili 46 sviečok, jednu za každého doposiaľ zastreleného vlka v deň svätého Huberta, patróna poľovníkov. Príbeh svätého Huberta slúži ako symbol zodpovedného lovu a úcty k prírode. Bratislava, 3. november 2025. Foto: SITA/Iniciatíva My sme les
V deň svätého Huberta, patróna poľovníkov, ochranárske organizácie WWF Slovensko, My sme les, Aevis a Zelená väčšina symbolicky zapálili 46 sviečok pri dvoch umeleckých plastikách vlkov od Alexandry Hoferovej, za každého doposiaľ zastreleného vlka.

Ide o pár, samca a samicu, ktorí boli odstrelení ako prví v tomto roku. Autorka umeleckých plastik vlkov Alexandra Hoferová uviedla, že týmto dielom, zobrazujúcim pár, samca a samicu, ktorí boli odstrelení ako prví v tomto roku, vzdáva „úctu vlkom, ktorí sa stali obeťami politických rozhodnutí. Ich smrť je pripomienkou našej zodpovednosti za krajinu, ktorú s nimi zdieľame“.

Návrat k pôvodnému cieľu

Ochranári upozorňujú, že štát povolil v tejto poľovnej sezóne odstrel 74 vlkov, čo môže znamenať stratu až štvrtiny populácie. Lov prebieha počas 137 dní až do 15. januára 2026, pričom k dnešnému dňu už bolo zastrelených 46 jedincov.

„Na Slovensku už od septembra prebieha nezmyselný lov vlka dravého, chráneného živočícha, ktorého prítomnosť je nevyhnutná pre zdravie našich ekosystémov,“ zdôraznila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Organizácie vyzývajú na návrat k pôvodnému cieľu poľovníctva, ktorým je ochrana a starostlivosť o prírodu. Podľa Mareka Kuchtu z iniciatívy My sme les lov vlka nepomáha farmárom, ale naopak, narušenie svoriek často vedie k vyššiemu riziku útokov na stáda.

Neodôvodnenosť lovu

Pomoc farmárom by mala spočívať vo finančnej podpore na zabezpečenie stád, nie v odstrele vlkov. Ochranári tiež upozorňujú na možné právne dôsledky lovu vlkov, ktorý je podľa nich v rozpore s vedeckými poznatkami a aj zákonom.

Rastislav Mičaník z Aevis vyzval poľovníkov, aby sa „lovu nezúčastňovali“ vzhľadom na nezákonnosť a neodôvodnenosť tohto lovu. Iniciatíva My sme les zistila porušenia zákona o poľovníctve pri odstrele najmenej troch vlkov.

Ochranári preto podali podnety na ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenskú poľovnícku komoru. Zdôrazňujú, že neadresný lov vlka podľa poľovníckych kvót je zlým riešením, ktoré ohrozuje populáciu vlka na Slovensku aj v susedných krajinách a nevedie k zníženiu škôd na hospodárskych zvieratách.

