Boj o slovenské národné parky sa začína v Poloninách, upozorňujú environmentálne organizácie

V najbližších dňoch sa spustí schvaľovanie prvej zonácie národného parku Poloniny. Podľa organizácií z iniciatívy Zelená väčšina a organizácie Aevis je však zonácia nedostatočná a hrozí, že do najprísnejšej ochrany sa nedostanú ani všetky lesy svetového dedičstva UNESCO.
„Ochrana našich najvzácnejších území by nemala byť bojom, ale samozrejmosťou. Národné parky nie sú len našou hrdosťou, ale sú kľúčové aj z pohľadu ekologickej stability napríklad pri zvládaní klimatickej zmeny. Viaceré organizácie preto spoločne bránime Poloniny ako aj Malú Fatru, Nízke a Vysoké Tatry. Ak má Slovensko nejaké bohatstvo, tak práve toto sú jeho najväčšie klenoty,“ uviedla Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina.
Neodborný a veľmi zlý návrh
Zonácia sa pripravuje alebo dokončuje v štyroch národných parkoch – Poloniny, Malá Fatra, Nízke Tatry a Vysoké Tatry. Najďalej je proces v Poloninách, kde má byť v najbližších dňoch predstavený návrh zonácie z dielne Ministerstva životného prostredia. Ďalšie tri parky sú zatiaľ stále vo fáze prípravy a rozhodovať sa o nich zrejme bude až na budúci rok, informuje Aevis.
Odchádzam s dobrým pocitom, tvrdí bývalý riaditeľ Pieninského národného parku Kĺč
Návrh zonácie Polonín je podľa riaditeľa organizácie Aevis Rastislava Mičaníka veľmi zlý, neodborný a v rozpore so zákonom. “Zonácia neprináša zásadné zlepšenie ochrany tohto jedinečného územia a nepomôže ani miestnym ľuďom, samospráve a rozvoju celého regiónu. Prísne chránených má byť len 16 % územia národného parku. Na viac ako 80 % územia bude možné aj naďalej vykonávať hospodárske činnosti ako napríklad ťažba dreva. To je neprijateľné,” dopĺňa.
Organizácie upozorňujú, že ani všetky lesy v Poloninách zaradené do svetového dedičstva UNESCO sa nedostali do prísnej ochrany v celom rozsahu.
Rozhodnutie má v rukách Taraba
„Slovensko stojí pred rozhodujúcim obdobím pre ochranu svojich národných parkov. Ak teraz nezabezpečíme kvalitnú zonáciu, hrozí, že naše parky zostanú iba mastnými fľakmi na mape a navzácnejšie lesy budú vyrúbané a premenené na toaletný papier. Minister Taraba by namiesto nezmyselných stožiarov mal riešiť reálnu ochranu prírody v národných parkoch a podporovať miestnych obyvateľov, aby bol život v národnom parku pre nich príležitosťou a nie hendikepom,“ hovorí dlhoročný ochranár a zástupca Ekofóra v Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac.
Finálne rozhodnutie o národných parkoch a o rozvoji regiónov má teraz v rukách minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý zonácie bude predkladať vláde na schválenie.