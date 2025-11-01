Na viaceré turistické chodníky sa už turisti nedostanú, v TANAP-e platí zimná uzávera – FOTO

Turisti by mali pri plánovaní túry vo Vysokých Tatrách od soboty vopred myslieť na to, kam je možné vstupovať. Od soboty platí na území Tatranského národného parku (TANAP)sezónna uzávera.
Ako pripomenula Jarmila Hlaváčová z komunikačného oddelenia Správy TANAP-u, do 31. mája platí zákaz vstupu do vysokohorského prostredia, ktorý sa dotýka predovšetkým úsekov nad hornou hranicou lesa. Obmedzenia sa vzťahujú aj na horolezcov. Na sezónnu uzáveru budú priamo v teréne dohliadať strážcovia prírody.
Ochrana fauny a flóry počas zimy
Hlavným dôvodom sezónnej uzávery je ochrana prírodného prostredia, fauny a flóry, najmä však chránených živočíchov. Tie sa potrebujú po náporoch návštevníkov vo vysokohorskom prostredí Tatier počas letnej turistickej sezóny zregenerovať a pripraviť sa na prichádzajúce mesiace, ktoré sú náročné na energiu.
„Hľadajú si úkryt pred nepriaznivým počasím, aby doplnili zásoby a prežili zimné obdobie. Napríklad kamzík vrchovský tatranský je na zimu dokonale prispôsobený, no aj tak je preň toto obdobie najnáročnejšie a každé vyrušenie môže byť preň fatálne,“ vysvetlil vedúci Oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský. Dodal, že jeseň je zároveň obdobím jeho ruje, no zároveň obdobím migrácie, keď sa živočíchy presúvajú na svoje zimoviská.
Ochrana prírody aj návštevníkov
Sezónna uzávera je podľa TANAP-u v záujme návštevníkov vysokohorského prostredia, pretože len tak je možné zachovať druhovú rozmanitosť aj pre budúce generácie. Nedáva však úplnú stopku turistike, čo potvrdzujú niektoré výnimky. Počas zimy je možné vystúpiť na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách či po žltej značke na Baranec až po Plačlivé v Západných Tatrách.
Lokalita Symbolického cintorína pri Popradskom plese je prístupná pre návštevníkov aj po 1. novembri. K národnej kultúrnej pamiatke sa turisti dostanú po žltej značke ešte do 15. decembra.
Niektoré trasy zostávajú uzavreté
Naopak, úsek červeno značenej Tatranskej magistrály od Popradského plesa cez sedlo pod Ostrvou až po Sliezsky dom podlieha uzávere.
„Ľudská činnosť v prírodnom prostredí a jej sprievodné javy sú zásahom do prírodných procesov. Ich narušením môžu byť ohrozené konkrétne druhy alebo ich biotopy. Prírodné hodnoty presahujú generácie a hranice, príroda v chránených územiach nemôže ustupovať záujmom úzkej skupiny ľudí, ale naopak, aj široká verejnosť by mala chápať význam ochrany prírody a rešpektovať pravidlá platné na tomto území,“ skonštatoval Plučinský.
Správa TANAP-u na svojom území spravuje viac ako 670 metrov turistických a náučných chodníkov. Všetky informácie a zoznam úsekov chodníkov, na ktoré sa uzávera vzťahuje, sú zverejnené na internetovej sídle Správy TANAP-u.