Rozmnožovanie malín: Takto si jednoducho vytvoríte nové rastliny bez zbytočných výdavkov

Maliny patria medzi ovocie, ktoré si rýchlo získa srdce každého záhradkára. Sú nenáročné, chutné a pri správnej starostlivosti prinášajú úrodu celé roky. Ak máte v záhrade aspoň jeden silný ker, nemusíte hneď utekať do záhradného centra po nové sadenice. Rozmnožovanie malín je totiž jednoduché, lacné a zvládne ho aj začiatočník.
Maliny – kráľovné drobného ovocia
Maliny sú právom jednou z najobľúbenejších záhradných plodín. Ich sladká, svieža chuť a vysoký obsah vitamínov z nich robia ideálne ovocie pre priamy konzum aj domáce spracovanie. Okrem tradičných červených odrôd dnes v záhradných centrách nájdete aj maliny ružové, žlté, fialové či dokonca čierne, ktoré dodajú vašej záhrade originalitu.
No bez ohľadu na farbu či veľkosť plodov platí jedno – každá zdravá rastlina sa dá ľahko rozmnožiť. A práve v tom spočíva čaro, ktoré záhradkárov na malinách tak fascinuje.
Prečo sa oplatí pustiť do rozmnožovania malín
Rozmnožovanie malín má viacero výhod. Po prvé – ušetríte peniaze, pretože z jednej rastliny získate hneď niekoľko nových. Po druhé – zachováte si odrodu, ktorá sa vám osvedčila. A po tretie – omladíte celé malinčie, ktoré bude vďaka novým výhonkom vitálnejšie a úrodnejšie.
Jesenné obdobie je na to ako stvorené – pôda je ešte teplá, ale už dostatočne vlhká. To umožňuje mladým rastlinkám rýchle zakorenenie pred zimou.
Najjednoduchší spôsob: koreňové výmladky
Najčastejším a najspoľahlivejším spôsobom, ako zvládnuť rozmnožovanie malín, je použitie koreňových výmladkov. Maliny ich vytvárajú prirodzene a často ich v záhone nájdete aj niekoľko metrov od materskej rastliny.
Postup je jednoduchý:
- Vyberte si zdravý výmladok vysoký približne 20–30 cm.
- Opatrne ho odkopte spolu s kúskom koreňa.
- Presaďte ho na nové miesto – ideálne do kyprého, vlhkého a slnečného záhona.
Takto získaná rastlina sa počas jesene ujme a už nasledujúci rok môže zakvitnúť.
Skúsení pestovatelia radia výmladky presádzať v októbri alebo začiatkom novembra, kým pôda ešte nepremrzla.
Druhá možnosť: rozmnožovanie výhonkami
Ak vaša rastlina nemá dostatok výmladkov, môžete vyskúšať druhú metódu – rozmnožovanie malín pomocou výhonkov.
Na jeseň si vyberte pevné, vyzreté výhony (nie mladé zelené prúty), dlhé asi 30 cm. Tieto výhony jednoducho napichajte do zeme v hĺbke 10–15 cm, tak, aby horný koniec zostal nad povrchom. Počas jesene sa v pôde vytvoria korienky a na jar vás potešia nové mladé rastlinky.
Dôležité je pôdu pravidelne mierne zavlažovať – nie premokriť, len udržať vlhkosť.
Potápanie výhonov – trik pre trpezlivých
Tretím spôsobom, ako na úspešné rozmnožovanie malín, je potápanie výhonov. Tento postup je síce o niečo pomalší, no veľmi účinný.
Stačí, ak jeden z dlhších výhonkov ohnete k zemi, jemne prihrniete zeminou a zaťažíte kameňom či drôtom, aby zostal v kontakte so zemou. Po niekoľkých týždňoch na ňom vzniknú korene. Na jar potom môžete nový výhonok oddeliť od materskej rastliny a presadiť.
Tento spôsob je ideálny pre tých, ktorí nechcú narušiť korene hlavného kra a zároveň chcú získať nové silné sadenice.
Tipy od skúsených záhradkárov
- Maliny rozmnožujte len zo zdravých rastlín, bez známok plesní alebo škodcov.
- Po presadení pôdu zamulčujte – pomôže to udržať vlhkosť a obmedzí rast buriny.
- Nové sadenice nevysádzajte na rovnaké miesto, kde už predtým rástli staré maliny – mohli by trpieť na rovnaké choroby.
- V prvom roku po presadení nechajte rastlinu rásť bez zastrihovania, aby si vybudovala silný koreňový systém.
Kedy je najlepší čas na rozmnožovanie malín
Najvhodnejším obdobím je jeseň – od konca septembra do začiatku novembra. V tomto čase sa rastlina prirodzene pripravuje na odpočinok, no pôda je ešte teplá. Rozmnožovanie malín počas jesene dáva novým rastlinkám dostatok času na zakorenenie.
Niektorí záhradkári praktizujú aj jarné rozmnožovanie malín, no výsledky bývajú menej spoľahlivé, pretože rastlina vtedy sústreďuje energiu na kvitnutie.
Časté chyby, ktorým sa vyhnúť
- Používanie chorých výmladkov – hrozí prenos infekcií.
- Nedostatočná vlhkosť pôdy – korene sa nevytvoria.
- Príliš hustá výsadba – rastliny si konkurujú o živiny.
- Zanedbanie mulčovania – pôda vysychá a rast spomaľuje.
Jednoduché, rýchle a efektívne
Rozmnožovanie malín je jednou z najvďačnejších úloh v záhrade. Stačí trochu trpezlivosti a z jednej rastliny si dokážete vytvoriť celú malinovú záhradu. Či už sa rozhodnete pre výmladky, odrezky alebo potápanie výhonov, výsledok vás poteší – nové, silné rastliny pripravené priniesť sladkú úrodu.