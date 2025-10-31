Múzeum TANAP-u na dva týždne zatvoria, dôvodom je plánovaná údržba expozícií - FOTO

Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách po sviatkoch zatvoria. Dôvodom je plánovaná údržba expozícií, ktorú tam plánujú v dňoch 3. až 17. novembra. Informovala o tom Správa TANAP-u na sociálnej sieti.
V uvedených dňoch múzeum avizuje pravidelnú starostlivosť o priestory aj vzácne zbierkové predmety. Inštitúciu preto opätovne otvoria 18. novembra.
Uplynulá letná sezóna bola rozpačitá, počet Slovákov a Poliakov narástol, Česi strácajú záujem
Múzeum TANAP-u býva otvorené celoročne, s výnimkou niektorých sviatkov a obdobia spomínanej pravidelnej každoročnej údržby expozície. Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, ochranársku, historickú a etnografickú.