Múzeum TANAP-u na dva týždne zatvoria, dôvodom je plánovaná údržba expozícií - FOTO

Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
Múzeum TANAP
Foto: www.facebook.com
Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách po sviatkoch zatvoria. Dôvodom je plánovaná údržba expozícií, ktorú tam plánujú v dňoch 3. až 17. novembra. Informovala o tom Správa TANAP-u na sociálnej sieti.

V uvedených dňoch múzeum avizuje pravidelnú starostlivosť o priestory aj vzácne zbierkové predmety. Inštitúciu preto opätovne otvoria 18. novembra.

Múzeum TANAP-u býva otvorené celoročne, s výnimkou niektorých sviatkov a obdobia spomínanej pravidelnej každoročnej údržby expozície. Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, ochranársku, historickú a etnografickú.

