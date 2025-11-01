Slováci už nechcú lacnejšie mäso za cenu utrpenia, väčšina je za zákaz rýchlorastúcich kurčiat

Viac než dve tretiny ľudí na Slovensku podporujú zákaz chovu rýchlorastúcich brojlerových kurčiat. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry Focus zo septembra 2025, na ktorom sa zúčastnilo 1 086 respondentov. Až 68,3 percenta opýtaných sa vyslovilo za zákaz takéhoto typu intenzívneho chovu a väčšina by bola ochotná si za kurča z lepších podmienok aj priplatiť.
Slováci sú ochotní zaplatiť viac za humánnejší chov
Podľa výsledkov prieskumu 66,2 percenta respondentov by zaplatilo viac za kuracie mäso pochádzajúce z humánnejšieho chovu. Finančná analýza z februára 2025 ukazuje, že prechod na šetrnejšie podmienky by znamenal zvýšenie ceny kurčaťa o 30 až 67 centov, čo by predstavovalo nárast o 5 až 11 percent oproti bežnej cene za kilogram.
Podrobnejšie výsledky ukazujú, že 21 percent respondentov by akceptovalo cenu 2,91 eura za kilogram, 22,4 percenta by zaplatilo 3,08 eura, 13,8 percenta by súhlasilo s cenou 3,27 eura a 5,4 percenta by bolo ochotných zaplatiť až 4,15 eura za kilogram.
Najviac empatickí sú mladí ľudia
Najvyššia ochota si priplatiť je medzi mladými ľuďmi vo veku 25 až 34 rokov, kde ju vyjadrilo až 70,8 percenta opýtaných. Silná podpora zaznela aj medzi ľuďmi žijúcimi vo štvorčlenných domácnostiach (71 %) a obyvateľmi východného Slovenska (70 %).
„Ľudia sú pripravení zaplatiť pár centov navyše výmenou za ukončenie najhorších podmienok v chove rýchlokurčiat, aké dnes poznáme. V porovnaní s extrémnym utrpením, akému sú rýchlokurčatá vystavené, je cena za ich oslobodenie symbolická,“ uviedol riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
Verejnosť očakáva zodpovednosť aj od reťazcov
Prieskum zároveň ukázal, že verejnosť očakáva zodpovedný prístup aj od obchodných reťazcov. Až 69,7 percenta opýtaných by vnímalo negatívne, ak by firma, ktorá sa verejne zaviazala k predaju mäsa iba zo zvierat chovaných bez krutého zaobchádzania, svoj záväzok porušila. Z toho 30 percent by nakupovalo v danom obchode menej často, 24,3 percenta respondentov by zredukovalo svoje nákupy na minimum a 15,4 percenta účastníkov prieskumu by ho prestalo navštevovať úplne.
Výsledky prieskumu ukazujú, že otázky etiky a podmienok v živočíšnej výrobe sú pre verejnosť čoraz dôležitejšie. Obyvatelia Slovenska tak volajú po systéme, ktorý bude zohľadňovať nielen ekonomické, ale aj morálne a environmentálne hľadiská.