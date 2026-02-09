Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo dve investičné výzvy, Remišová kritizuje oneskorené kroky

Cieľom je podpora generačnej obmeny v poľnohospodárstve a zvýšenie podielu slovenských potravín na trhu.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
Richard Takáč
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavilo dve investičné výzvy z nového Strategického plánu na rok 2026 s celkovou alokáciou 92 miliónov eur. Cieľom je podpora generačnej obmeny v poľnohospodárstve a zvýšenie podielu slovenských potravín na trhu. Minister Richard Takáč označil rok 2026 za prelomový pre slovenské agrosektor.

Dve výzvy

Prvá výzva s alokáciou 35 miliónov eur sa zameriava na spracovateľský priemysel. Podpora je určená na modernizáciu technológií, digitalizáciu a zvyšovanie pridanej hodnoty slovenských produktov, najmä pri spracovaní domácej suroviny ako mlieko a mäso. Maximálna intenzita podpory je 60 %, pri ekologickom spracovaní až 80 %, a maximálna suma na jeden subjekt je 100 000 eur. Žiadatelia musia spracovávať aspoň 60 % slovenskej suroviny alebo byť držiteľmi Značky kvality či iných certifikátov kvality. Termín podávania žiadostí je od 3. do 23. marca 2026.

Druhá výzva zameraná na mladých farmárov disponuje sumou 57 miliónov eur a má prilákať do sektora novú generáciu poľnohospodárov. Každý mladý farmár môže získať paušálnu platbu 100 000 eur bez potreby vlastnej spoluúčasti. Podmienky zahŕňajú vek do 40 rokov a príslušné vzdelanie alebo prax. Podporené budú špeciálna rastlinná a živočíšna výroba, nákup techniky, zvierat či pôdy. Žiadosti sa podávajú od 8. do 29. mája 2026.

Online semináre

Minister Takáč poukázal na to, že v porovnaní s minulým obdobím je k dispozícii polovica prostriedkov, čo vyžaduje efektívne nakladanie s financiami, a zameranie na podporu živočíšnej výroby, špeciálnej rastlinnej výroby a lokálnych producentov.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) uvedie novinku v podobe online seminárov pre žiadateľov, ktoré majú zlepšiť kvalitu projektov a zrýchliť čerpanie financií. Generálny riaditeľ PPA Marek Čepek deklaroval pripravenosť na rýchle a transparentné vyhodnocovanie projektov. Ministerstvo plánuje v najbližších týždňoch vyhodnotenie predchádzajúceho Programu rozvoja vidieka a spustenie ďalších výziev na podporu agrosektora.

Oneskorené kroky

Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová kritizuje ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča za oneskorené a chaotické kroky v agrosektore, ktoré prichádzajú až v momente, keď Slovensko prichádza o strategickú potravinársku výrobu a stovky ľudí o prácu.

Takáč teraz oznamuje výzvy pre mladých farmárov a spracovateľov, ktoré sľuboval už pred viac ako rokom. Robí to až vo chvíli, keď sa mu pod rukami rozpadá slovenské potravinárstvo a zatvára sa cukrovar so 125-ročnou tradíciou. To nie je systémová pomoc, to je zúfalé hasenie požiaru, ktoré prichádza neskoro,“ uviedla Remišová.

Za mimoriadne problematické považuje aj Takáčovu rétoriku o možnom odkúpení cukrovaru štátom. „Minister sám priznáva, že výroba je nerentabilná, klimaticky znevýhodnená a závod je dlhodobo stratový – a napriek tomu hovorí o odkúpení za verejné peniaze, v čase keď vláda tvrdí, že musí šetriť,“ povedala Remišová.

