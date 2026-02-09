Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo dve investičné výzvy, Remišová kritizuje oneskorené kroky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavilo dve investičné výzvy z nového Strategického plánu na rok 2026 s celkovou alokáciou 92 miliónov eur. Cieľom je podpora generačnej obmeny v poľnohospodárstve a zvýšenie podielu slovenských potravín na trhu. Minister Richard Takáč označil rok 2026 za prelomový pre slovenské agrosektor.
Dve výzvy
Prvá výzva s alokáciou 35 miliónov eur sa zameriava na spracovateľský priemysel. Podpora je určená na modernizáciu technológií, digitalizáciu a zvyšovanie pridanej hodnoty slovenských produktov, najmä pri spracovaní domácej suroviny ako mlieko a mäso. Maximálna intenzita podpory je 60 %, pri ekologickom spracovaní až 80 %, a maximálna suma na jeden subjekt je 100 000 eur. Žiadatelia musia spracovávať aspoň 60 % slovenskej suroviny alebo byť držiteľmi Značky kvality či iných certifikátov kvality. Termín podávania žiadostí je od 3. do 23. marca 2026.
Šubová upozornila v europarlamente na rozkrádanie agrodotácií, o kauze haciend sa rokovalo bez Takáča - VIDEO
Druhá výzva zameraná na mladých farmárov disponuje sumou 57 miliónov eur a má prilákať do sektora novú generáciu poľnohospodárov. Každý mladý farmár môže získať paušálnu platbu 100 000 eur bez potreby vlastnej spoluúčasti. Podmienky zahŕňajú vek do 40 rokov a príslušné vzdelanie alebo prax. Podporené budú špeciálna rastlinná a živočíšna výroba, nákup techniky, zvierat či pôdy. Žiadosti sa podávajú od 8. do 29. mája 2026.
Online semináre
Minister Takáč poukázal na to, že v porovnaní s minulým obdobím je k dispozícii polovica prostriedkov, čo vyžaduje efektívne nakladanie s financiami, a zameranie na podporu živočíšnej výroby, špeciálnej rastlinnej výroby a lokálnych producentov.
Takáč sa stretol so svojím českým náprotivkom, spoločne chcú chrániť európsky agrosektor – VIDEO
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) uvedie novinku v podobe online seminárov pre žiadateľov, ktoré majú zlepšiť kvalitu projektov a zrýchliť čerpanie financií. Generálny riaditeľ PPA Marek Čepek deklaroval pripravenosť na rýchle a transparentné vyhodnocovanie projektov. Ministerstvo plánuje v najbližších týždňoch vyhodnotenie predchádzajúceho Programu rozvoja vidieka a spustenie ďalších výziev na podporu agrosektora.
Oneskorené kroky
Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová kritizuje ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča za oneskorené a chaotické kroky v agrosektore, ktoré prichádzajú až v momente, keď Slovensko prichádza o strategickú potravinársku výrobu a stovky ľudí o prácu.
Kiča spája odchod riaditeľky sekcie na MŽP s eurofondovou kauzou, envirorezort hovorí o konsolidačnom zlučovaní funkcií
„Takáč teraz oznamuje výzvy pre mladých farmárov a spracovateľov, ktoré sľuboval už pred viac ako rokom. Robí to až vo chvíli, keď sa mu pod rukami rozpadá slovenské potravinárstvo a zatvára sa cukrovar so 125-ročnou tradíciou. To nie je systémová pomoc, to je zúfalé hasenie požiaru, ktoré prichádza neskoro,“ uviedla Remišová.
Za mimoriadne problematické považuje aj Takáčovu rétoriku o možnom odkúpení cukrovaru štátom. „Minister sám priznáva, že výroba je nerentabilná, klimaticky znevýhodnená a závod je dlhodobo stratový – a napriek tomu hovorí o odkúpení za verejné peniaze, v čase keď vláda tvrdí, že musí šetriť,“ povedala Remišová.