Hikemates požaduje zvolanie valného zhromaždenia, cieľom je odvolanie predsedu KST

Najväčší oddiel Klubu slovenských turistov (KST) s názvom Hikemates iniciuje zvolanie valného zhromaždenia, zámerom je obnoviť dôveru v organizáciu. Cieľom je odvolanie predsedu klubu Petra Šveca a člena výkonného výboru Tomáša Hvizdáka, ktorí podľa Hikemates svojím správaním konajú v rozpore so stanovami a hodnotami organizácie. Informoval o tom v utorok predseda Hikemates Patrik Pajta.
Impulzom k tomuto kroku sú podľa Pajtu pochybnosti o transparentnosti výberového konania na Téryho chatu, poškodzovanie dobrého mena KST a verejné vystupovanie v rozpore s ochranou prírody.
Chcú obnoviť dôveru
„Naším cieľom nie je konflikt, ale obnova dôvery. Chceme, aby KST viedli ľudia, ktorí rozumejú horskému prostrediu, rešpektujú komunitu a stoja za hodnotami ochrany prírody,“ vysvetlil predseda oddielu, ktorý združuje 3 435 členov.
Podľa Hikemates sa vedenie KST začína uzatvárať do úzkej skupiny ľudí, ktorí navzájom obsadzujú kľúčové pozície v organizácii. Pripomína, že na poslednom Valnom zhromaždení bol do Výkonného výboru zvolený nový člen pochádzajúci z klubu VON, rovnako ako predseda Švec a člen výkonného výboru Hvizdák, ktorý zároveň získal do nájmu Téryho chatu.
„Máme obavy, že sa vytvára uzavretý okruh ľudí, ktorí môžu postupne ovládnuť rozhodovacie procesy v KST. Takýto vývoj ohrozuje nezávislosť a dôveryhodnosť organizácie, ktorá má slúžiť všetkým turistom, nie úzkej skupine,“ komentoval Pajta.
Valné zhromaždenie KST schválilo zmluvy novým i staronovým chatárom na päť rokov
Situácia okolo Téryho chaty vyvolala medzi členmi KST aj verejnosťou významnú nespokojnosť. Podľa Hikemates sa vedenie KST nedokázalo dostatočne vysporiadať s otázkami konfliktu záujmov a pochybným priebehom výberového konania na nájomcu Téryho chaty.
„Postup vedenia KST vzbudzuje vážne pochybnosti o nezávislosti rozhodovania. Budeme požadovať, aby sa výberové konanie zopakovalo a bolo skutočne transparentné. Rovnako trváme na tom, aby bol do procesu zapojený aj horolezecký spolok JAMES ako menšinový vlastník chaty,“ dodal Pajta.
Sú pripravení vystúpiť z KST
Klub jasne deklaruje, že nemá žiadnu ambíciu uchádzať sa o funkcie vo vedení KST. „Našou jedinou motiváciou je, aby organizácia, ktorej sme súčasťou, bola dôveryhodná, transparentná a stála na pevných hodnotách,“ zdôrazňuje Pajta.
Hikemates v súčasnosti oslovuje viac ako 400 predsedov turistických klubov po Slovensku, aby získal podporu pre zvolanie valného zhromaždenia. Tento krok je podľa neho v súlade so stanovami KST a umožňuje členskej základni reagovať na vnútornú krízu organizácie.
Ak väčšina klubov nebude ochotná situáciu riešiť, Hikemates je pripravený dobrovoľne z KST vystúpiť. Tvrdí, že odmieta byť súčasťou systému, ktorý podľa neho toleruje správanie poškodzujúce dobré meno celej organizácie.
Predseda Klubu slovenských turistov Švec odmieta politizovanie turistiky, netransparentnosť či konflikt záujmov
Snahu Hikemates zvolať mimoriadne valné zhromaždenie KST považuje jeho predseda Švec za obzvlášť nelogické. Dôvodom je, že posledné valné zhromaždenie sa konalo len nedávno, v dňoch 18. a 19. októbra v Žiline. V tom čase už podľa neho boli všetky predmetné témy mesiac a pol interne aj verejne rozoberané a komunikované, a do podrobností ich preberali aj na samotnom valnom zhromaždení.
„Odvolávanie mojej osoby, ako aj osoby Tomáša Hvizdáka, bolo hneď v úvode tohto nedávneho valného zhromaždenia prednesené ako návrh na zaradenie do programu rokovania. Tento návrh neprešiel,“ pripomenul vo vyjadrení pre agentúru SITA. Opätovne odmieta aj konflikt záujmov či netransparentnosť výberového konania na chatárov. Dodal, že SHS James bol do procesu výberového konania zapojený od samotného začiatku a v plnom rozsahu, ako to býva každých päť rokov.
Proces spustil mediálny tlak
„Konflikt záujmov sa nás, ako súkromno-právneho subjektu, netýka ani v najširšom rozmere jeho chápania, podobne je to s transparentnosťou. Nie sme ani verejná, ani štátna správa. Prekvapuje ma, že práve vo vedení Hikemates si tohto nie sú vedomí. To len dokazuje, že nielenže si neprečítali naše stanovy, dokonca nepoznajú ani právnu formu svojej materskej organizácie,“ skonštatoval Švec. Tvrdí tiež, že nikdy nekonal v rozpore so žiadnym z bodov stanov Klubu slovenských turistov a už vôbec nie s ochranou prírody.
„Priamym dôkazom je v mojom prípade nezačatie konania a v prípade Tomáša Hvizdáka zastavenie konania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Pričom celý tento proces bol spustený len na základe mediálneho tlaku, nie z dôvodu objektívnych skutočností,“ dodal.
Klub slovenských turistov má podľa Šveca v súčasnosti pred sebou obrovské množstvo roboty pre turistiku. Spomenul značenie trás a úpravu či výstavbu infraštruktúry, organizovanie a propagovanie verejných podujatí i dobiehanie investičného dlhu na chatách.
Švec poškodzuje dobré meno Klubu slovenských turistov, jeho členovia ho vyzývajú na odstúpenie
„Okrem hŕstky platených pozícií, aj to hlboko pod trhovým priemerom, sú všetci ostatní funkcionári v klube dobrovoľníci, ktorí majú množstvo roboty a povinností. V ostatných rokoch je preto náročné nahovoriť čo i len jedného kandidáta na niektorú z týchto volených funkcií. Našim cieľom je veci zlepšiť, zmodernizovať, nastoliť vyššiu kvalitu služieb a nevyhnutnú digitalizáciu. Všetci to robíme v prvom rade pre turistiku, pre členskú základňu KST, ale najmä pre celú širokú turistickú verejnosť,“ uviedol predseda klubu. Pripomína, že trasy, ktoré značia a obnovujú, predstavujú nehmotné kultúrne dedičstvo po predkoch a sú bezplatné pre všetkých turistov.
„Naše chaty poskytujú bezpečné útočisko každému, kto ho potrebuje. Všetci funkcionári výkonného výboru, sekcií, komisií, dokonca aj regionálni delegáti valného zhromaždenia sú, na rozdiel od funkcionárov Hikemates, pravidelne volení interným demokratickým procesom,“ poznamenal. Tvrdí, že najväčší rozruch robia práve tie skupiny, ktoré majú na turistike najväčšie finančné záujmy a osobný prospech.