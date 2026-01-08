Francúzski farmári prišli do Paríža na traktoroch. Protestujú proti dohode EÚ so štyrmi juhoamerickými krajinami

Francúzski farmári vo štvrtok ráno prišli do Paríža na traktoroch na protest proti dohode o voľnom obchode, ktorá by podľa nich mohla viesť k neférovej konkurencii.
Na jednom z traktorov je nápis „Nie Mercosuru“, ktorý odkazuje na dohodu o voľnom obchode so združením latinskoamerických štátov Mercosur. Dohoda EÚ – Mercosur by vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a pomohla by 27-člennému bloku vyvážať do Latinskej Ameriky viac áut, strojov, vína a liehovín.
Prílev lacnejších produktov
Farmári sa však obávajú, že ich z trhu vytlačí prílev lacnejších produktov z poľnohospodárskej veľmoci Brazílie a jej susedov. Desiatky traktorov dorazili do Paríža ešte pred úsvitom a prešli centrom mesta. Časť z nich sa dostala až k Eiffelovej veži, ďalšie k Víťaznému oblúku. Protest zorganizoval odborový zväz Rural Confederation.
Hovorkyňa francúzskej vlády však vo štvrtok varovala pred takýmito „nezákonnými“ krokmi a zdôraznila, že francúzske úrady „nebudú nečinne stáť bokom“.
Obchodná dohoda farmárov
Pri ďalšom proteste neďaleko juhozápadného mesta Bordeaux približne 40 poľnohospodárskych vozidiel zablokovalo prístup k palivovému skladu, uviedli miestne úrady. Okrem obchodnej dohody farmárov hnevá aj rozhodnutie vlády utrácať kravy v reakcii na šírenie nodulárnej dermatitídy. Koncom decembra sa francúzsky prezident Emmanuel Macron stretol s farmármi, aby s nimi rokoval o obchodnej dohode aj o plánovanom utrácaní dobytka.
Počas predchádzajúcich protestov farmári blokovali cesty, rozsýpali hnoj a vyvážali odpad pred vládne budovy, aby prinútili úrady prehodnotiť svoju politiku.
Proti obchodnej dohode vo veľkom protestovali aj belgickí farmári. V decembri prišli do Bruselu na približne tisícke traktorov.