Prezident Emmanuel Macron povedal, že Francúzsko bude hlasovať proti dohode EÚ-Mercosur

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že Francúzsko bude hlasovať proti obchodnej dohode Európskej únie (EÚ) s juhoamerickým blokom Mercosur.
„Francúzsko bude (v piatok) hlasovať proti podpísaniu dohody,“ uviedol Macron na sieti X a označil ju za dohodu „z inej éry“ po tom, čo francúzski farmári dorazili do Paríža na traktoroch, aby proti nej protestovali.
Parlament rozhodol
Macron dodal, že jeho rozhodnutie prišlo po „jednomyseľnom politickom odmietnutí dohody vo francúzskom parlamente,“ a to aj napriek podľa neho „nepopierateľným pokrokom“ v jej obsahu.
Dohoda, ktorá sa pripravovala viac ako 25 rokov, by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete a umožnila by 27-člennej Európskej únii vyvážať viac vozidiel, strojov, vín a liehovín do Latinskej Ameriky.
Francúzski farmári sa však obávajú, že ich zničí prílev lacnejšieho tovaru z poľnohospodárskeho giganta Brazílie a jeho susedov.
Chceli odklad
Plány na uzavretie dohody na stretnutí v Brazílii narazili v decembri na prekážku, keďže ťažké váhy Taliansko a Francúzsko požiadali o odklad z dôvodu obáv o svoj poľnohospodársky sektor.
Európska únia začala v utorok ťahať poľnohospodárom pod nos medové motúzy a sľúbila, že uvoľní finančné prostriedky pre tento sektor, keďže sa snaží dohodu presadiť.
Taliansko dohodu chce
Očakáva sa, že členské štáty EÚ dajú dohode v piatok v Bruseli zelenú, čím sa vydláždi cesta k jej podpisu oboma blokmi na budúci týždeň v Paraguaji. „Podpis ešte neznamená koniec príbehu,“ povedal Macron.
„Budem naďalej bojovať za dôsledné a konkrétne plnenie záväzkov prijatých Európskou komisiou a za ochranu našich poľnohospodárov,“ dodal francúzsky prezident.
Taliansko v stredu ocenilo výhody dohody a tamojší minister zahraničných vecí Antonio Tajani povedal, že jeho krajina „uzavretie dohody vždy podporovala“.