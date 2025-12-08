Bratislavský investor chce pod Tatrami vybudovať dve rekreačné zóny, cena projektov je viac ako 80 miliónov

Bratislavský investor plánuje pod Tatrami vybudovať dve rekreačné zóny dokopy za viac ako 80 miliónov eur. Oba zámery sa týkajú obce Veľká Lomnica v Kežmarskom okrese. Pôjde o sezónne objekty pre individuálnu rekreáciu s technickými sieťami a prístupovými komunikáciami.
Zámery investora
Vyplýva to zo zámerov investora predložených na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) zverejnených na informačnom portáli ministerstva životného prostredia – Enviroportáli. Celková plocha riešeného územia v prípade rekreačnej zóny Orchidea predstavuje takmer 225-tisíc metrov štvorcových. Nachádza sa v extraviláne obce, v jej severovýchodnej časti, územie tvoria prevažne lúky a pasienky.
„Pozdĺž komunikačnej štruktúry je v riešenom území navrhnutých 118 objektov rodinných domov v ôsmich typových prevedeniach,“ píše sa v zámere. Ich celková kapacita bude predstavovať 428 osôb. Pôjde o dvojpodlažné objekty.
Projekt počíta aj s dokopy 236 parkovacími miestami. Územie bude dopravne napojené v juhozápadnej časti na miestnu obslužnú komunikáciu v lokalite Pod Lesom. Celkové investičné náklady sú predpokladané odhadom vo výške približne 32 miliónov eur. Zatiaľ len plánovaný termín začiatku realizácie projektu je druhá polovica budúceho roka, ukončená by mala byť v druhej polovici roka 2029.
Druhá rekreačná zóna
Na výstavbu druhej rekreačnej zóny Horizont, v severozápadnej časti obce, by malo ísť 48,5 milióna eur. Dotkne sa územia s rozlohou viac ako 208-tisíc metrov štvorcových. Investor plánuje stavať 126 rekreačných domov s kapacitou 628 ľudí a jeden objekt občianskej vybavenosti.
Pre domy bude slúžiť 252 parkovacích miest, pre spomínaný objekt ďalších 80. Projekt počíta aj s parkovými úpravami, dominantným prvkom územia bude centrálny zelený pás. Súčasťou budú chodníky pre peších, oddychové miesta, mobiliár a vegetačné plochy, ale aj vodný prvok.
Rastúci dopyt
„V juhovýchodnej časti územia je navrhnuté retenčné a vsakovacie jazero, ktoré slúži na zachytávanie, reguláciu a prirodzené vsakovanie dažďových vôd v krajine,“ píše sa v zámere. Riešené územie bude dopravne napojené na cestu II/540 v jeho východnej časti. V tomto prípade chce investor začať s výstavbou v druhej polovici roku 2027, a ukončiť ju v druhej polovici 2030.
Severná časť katastra, do ktorého spadajú územia plánovanej výstavby, sa nachádzajú v ochrannom pásme Tatranského národného parku, v ktorom platí 2. stupeň ochrany. Za oboma projektmi je akciová spoločnosť ALL-TRADE. Hlavným dôvodom realizácie navrhovanej činnosti je podľa nej rastúci dopyt po možnostiach rekreácie, službách a bývaní v tejto oblasti.
„Obec Veľká Lomnica, vnímaná ako významná východná vstupná brána do Vysokých Tatier, má výhodnú polohu s priamym napojením na okresné mestá Poprad a Kežmarok, ako aj na mesto Vysoké Tatry,“ píše sa v zámere.