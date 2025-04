Tatry mountain resorts chce v Jasnej stavať novú zjazdovku, My sme les hovorí o devastačnom zásahu

Na Chopku v stredisku Jasná má vyrásť nová zjazdovka Luková – Otupné. Podľa Správy Národného parku Nízke Tatry jej môže za obeť padnúť takmer 100-tisíc metrov štvorcových lesov a biotopov európskeho významu, ktorých hodnota je viac ako 5,5 milióna eur. Rozsiahly a devastačný zásah do národného parku hrozí pre vybudovanie lyžiarskej trate pre menej zdatných lyžiarov. Upozornila na to vo štvrtok iniciatíva My sme les.

O výstavbu lyžiarskej zjazdovky požiadala spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR). Tá tvrdí, že celý proces prípravy zjazdovky rieši v zmysle zákona a dodržiava všetky zákonné ustanovenia. Iniciatíva podľa nej zavádza verejnosť, ignoruje fakty a emotívne manipuluje s informáciami s cieľom ovplyvniť verejnú mienku.

Zamietavé stanovisko Správy NAPANTu

Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) dala podľa lesoochranárskeho združenia k žiadosti zamietavé stanovisko a s výstavbou zjazdovky nesúhlasí. Okresný úrad v Žiline v súčasnosti rozhoduje, či zásah do biotopov odsúhlasí a udelí výnimky. Nová zjazdovka bude podľa iniciatívy znamenať obrovský stavebný zásah do prírody.

„Odhadujeme, že plánované presuny zeminy zodpovedajú približne 15-tisíc nákladným autám. Projekt nevyužíva už existujúci terén, ale pôjde skôr o technickú stavbu, ktorá trvalo negatívne ovplyvní vzhľad krajiny,“ uviedli z iniciatívy.

Žiadne autá sa na presun zeminy nepoužívajú

V stanovisku spoločnosti, ktoré agentúre SITA poskytol jej hovorca Marián Galajda, sa uvádza, že žiadne autá sa na presun zeminy nepoužívajú a pre výpočet áut bol použitý nesprávny údaj z projektu. „Nič sa nebude odvážať ani privážať,“ poznamenal.

Zároveň pripomenul, že zjazdovka by mala z väčšej časti, dvoma tretinami, viesť plochami rúbanísk, ktoré vznikli ako dôsledok pôsobenia podkôrneho hmyzu, hubových patogénov a mimoriadnej sily vetra. „Čo sa týka biotopov, tak dôjde k zmene lesného biotopu na biotop lúčny. Z pohľadu vplyvov na faunu, flóru a biotopy bol zvolený variant, ktorý by mal minimalizovať výruby, ako aj zásahy do fauny a flóry,“ dodal Galajda.

Ide o aktivitu riešenú zákonom stanoveným spôsobom

V prípade, že v povoľovacom procese bude nariadená náhrada alebo obnova podobného biotopu, budú ju podľa jeho slov realizovať. NAPANT ale podľa neho žiadnu náhradu nedefinoval.

V rámci vyššie vyčíslenej škody považuje TMR za nekorektné a zavádzajúce, že na jej výpočet boli použité sumy, ktoré sa používajú pri stanovovaní trestov pri porušení zákona nelegálnym výrubom, zberom, lovom a podobne. V prípade tohto projektu ide podľa investora o aktivitu riešenú zákonom stanoveným spôsobom.

Modrá zjazdovka v lokalite akútne chýba

Trať má sprístupniť lokalitu pre menej zdatných lyžiarov, pričom zámerom je zvýšiť bezpečnosť v stredisku. „Paradoxne, väčšina úrazov, 58 percent, sa udeje práve na ľahkých zjazdovkách, teda na rovnakých, ako je tá plánovaná,“ zhodnotili z My sme les, ktoré sa prihlásilo do povoľovacieho konania a pripomienky zaslalo aj okresnému úradu.

Iniciatíva si nemyslí, že je potrebné rozširovať lyžiarske stredisko, ktoré má približne 50 kilometrov zjazdoviek, o ďalšiu novú zjazdovku. Podľa Galajdu modrá zjazdovka v danej lokalite akútne chýba.

„Dôležitým dôvodom pre jej vybudovanie je zníženie úrazovosti, keďže jestvujúce modré zjazdovky sú najvyťaženejšie a sú miestami najväčšieho množstva kolíznych situácií. Pôjde zároveň o vybudovanie bezpečného odjazdu z hlavnej trasy z Chopku, ktorú tak dokážeme odbremeniť a zároveň prepojiť s ďalšou lyžiarskou lokalitou,“ vysvetlil.

Výrazný dopad na životné prostredie

Dopad novej zjazdovky na životné prostredie a Národný park Nízke Tatry by bol v prípade realizácie zámeru podľa lesoochranárskeho združenia výrazný.

„Okrem trvalého zničenia 100-tisíc metrov štvorcových lesa a biotopov sa poškodí aj okolitá príroda. Zmenia sa napríklad svetelné podmienky, vodný režim. Počas stavby budú rušené chránené živočíchy a ich mláďatá a hrozí kontaminácia pôdy olejovými látkami zo strojov a vozidiel,“ predpovedá.

Zlikvidované budú aj chránené druhy rastlín

Výstavbou zjazdovky budú podľa neho zlikvidované aj chránené druhy rastlín, pričom zákon neumožňuje udeliť výnimku na takúto činnosť. TMR to dementovalo s tým, že všetky tieto otázky boli predmetom procesu posudzovania (EIA), ktorý tieto obavy nepotvrdil.

„Nová zjazdovka zvýši aj požiadavky na odber vody pre umelé zasnežovanie, ktoré je už dnes neudržateľné. Pri dnešnom trende nedostatku zrážok môže ohroziť aj potoky a vodné zdroje v okolí. Hrozí, že nebude zachovaný minimálny biologický prietok v dotknutých vodných tokoch, nutný na prežitie živočíchov,“ dodalo My sme les.

Spoločnosť na projekte pracuje desať rokov

Investor popiera aj toto tvrdenie. „Odber vody pre zasnežovanie je prísne regulovaný a kontrolovaný. Je technicky zabezpečené, aby v potoku ostalo potrebné množstvo vody. Súčasne viaceré štúdie, napríklad v Českej republike, preukázali, že zasnežovanie nespôsobuje úbytok vody v prírode, iba spomalí jej odtok a topenie snehu na jar dotuje okolie zjazdoviek vodou, čo sa prejavuje na lepšej vegetácii,“ uviedol.

TMR podľa Galajdu na projekte modrej zjazdovky pracuje desať rokov. „Urobili sme to najprísnejšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie – teda veľkú EIA, ktorá je platná a máme záverečné stanovisko, ktoré odporučilo jeden z variantov. Navrhovaná zjazdovka je teda v súlade s EIA, v súlade s Návštevným poriadkom NAPANT-u, v súlade s Územným plánom obce Demänovská Dolina, programom na záchranu hlucháňa, sme mimo území NATURY 2000 aj mimo vtáčieho územia, nevstupujeme do prísne chránených území,“ zhrnul.