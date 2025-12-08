Progresívci prišli s novými zisteniami v kauze Istrochem, podľa Stohlovej štát vyšiel v ústrety Babišovmu Agrofertu - VIDEO

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že získalo nové kľúčové informácie v kauze environmentálnej záťaže Istrochem. Štát podľa poslankyne PS Tamary Stohlovej neoprávnene zbavil Andreja Babiša a jeho koncern Agrofert povinnosti sanovať masívne znečistenie v areáli bývalého chemického podniku.
Privatizačná zmluva
„Prípad Istrochemu je o tom, ako štát absurdne ustupuje miliardárovi, kým Slovensko prichádza o peniaze a ľudia o zdravie,“ uviedla podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Stohlová.
Agrofert získal Istrochem aj s environmentálnou záťažou. Privatizačná zmluva mu ukladala povinnosť investovať 33 miliónov eur najmä do ekologických opatrení. Podľa nových zistení existujú pochybnosti o týchto investíciach.
„Nové dokumenty, ktoré doteraz neboli zverejnené, dokazujú, že okresný úrad rozhodol v prospech Agrofertu na základe investícií, ktoré s ekologickou sanáciou majú len veľmi slabú alebo žiadnu súvislosť. Mnohé z nich sa ekológie týkali len minimálne, viaceré boli realizované neskôr, ako mali byť a Agrofert nepreukázal ich skutočný prínos pre životné prostredie, hoci mu to ukladal zákon. Napriek tomu okresný úrad rozhodol, že svoje povinnosti splnil,“ upozornila Stohlová.
Metóda kopírovať a prilepiť
Žiadne z uvedených opatrení podľa nej však neriešilo zásadný problém – masívne znečistenie podzemnej vody v areáli, čo je zákonná podmienka, ktorú mal okresný úrad skúmať. Poslankyňa poukázala aj na absurdný charakter takzvaných ekologických investícií, ktoré úrad uznal ako relevantné.
Stohlová podáva podnet na prokuratúru, obviňuje Tarabu z blokovania sanácií envirozáťaží v prospech Istrochemu - VIDEO
Medzi nimi sú napríklad kúpa cisterny, rekonštrukcia administratívnej budovy, inštalácia rozhlasu v areáli, rekonštrukcia železničnej vlečky alebo dokonca rozšírenie skládky odpadu v inej obci. Nejasnosti sa týkajú aj štátu. O envirozáťaži Istrochemu bolo rozhodnuté štyrikrát – raz v roku 2016 a trikrát v roku 2025.
„Opakujúca sa gramatická chyba v dokumentoch naznačuje, že úrad postupoval metódou kopírovať – prilepiť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dnes týmito rozhodnutiami oháňa ako dôvodom, prečo vraj musí sanáciu zaplatiť výhradne štát. Stále však má zákonnú možnosť napadnúť najmenej tri rozhodnutia z roku 2025. On ale usiluje o rýchle uzatvorenie prípadu v prospech Andreja Babiša a Agrofertu,” zdôraznila Stohlová.
Taraba podľa progresívcov pomáha oligarchom a ohrozuje stovky miliónov eur, zvolávajú mimoriadny výbor - VIDEO
Tarabu vyzvala, aby prestal konať ako agent Andreja Babiša a napadol rozhodnutia z roku 2025. Štát podľa jej slov nemá platiť za zlyhania miliardárskeho koncernu. Dodala, že PS dopĺňa svoj podnet na prokuratúru o najnovšie zistenia.