Násilie do politiky nepatrí, vrátil sa Sulík k potýčke Matoviča so smerákmi

Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka násilie do politiky nepatrí. „Nikam to nevedie, nič to nevyrieši,“ skonštatoval v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS.

Zároveň uznal, že provokovať na tlačovku Smeru-SD prišiel líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Kandidáti Smeru však podľa neho reagovali násilne. „Stalo sa. Voliči si teraz môžu zobrať z tohto ponaučenie,“ dodal líder liberálov.