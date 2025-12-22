Vlaky sú počas vianočných sviatkov zaplnené na 76 percent, ZSSK odporúča cestujúcim využiť voľnejšie spoje

Väčšina cestujúcich sa už presunula domov na vianočné sviatky, vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú aktuálne zaplnené v priemere na 76 %. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, národný dopravca preto vyzýva tých, ktorí ešte cestu plánujú, aby využili voľnejšie spoje a dopriali si pohodlnú a bezstresovú cestu za svojimi blízkymi.
ZSSK odporúča zakúpiť si lístky aj s miestenkami vopred prostredníctvom e-shopu ZSSK a aplikácie IDeme vlakom, kde sú cenovo najvýhodnejšie, alebo v pokladniciach a na poštách s poplatkom za servis.
Vlaky ZSSK ponesú symbol Vianoc naprieč Slovenskom, Betlehemské svetlo sa dostane do stoviek miest
Podľa údajov k 22. decembru sú najvyťaženejšie diaľkové vlaky na trase Bratislava – Košice obsadené od 52 % do 79 %, pričom niektoré spoje na trase Mukačevo – Košice dosahujú 100-percentnú obsadenosť. ZSSK odporúča cestujúcim využiť voľnejšie spoje v nasledujúcich dňoch pred sviatkami.
Vlaky ZSSK denne vypravujú takmer 1 800 spojov a prepravia viac ako 200-tisíc ľudí. Ročne ich využije približne 70 miliónov cestujúcich. Spoľahlivosť vlakovej dopravy zostáva vysoká, 98,83 % spojov jazdí načas v prípadoch, ktoré dopravca vie ovplyvniť, a celková presnosť s vonkajšími vplyvmi je na úrovni 90,14 %.