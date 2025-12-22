Vlaky sú počas vianočných sviatkov zaplnené na 76 percent, ZSSK odporúča cestujúcim využiť voľnejšie spoje

Najvyťaženejšie diaľkové vlaky na trase Bratislava – Košice sú obsadené od 52 % do 79 %, pričom niektoré spoje na trase Mukačevo – Košice dosahujú 100-percentnú obsadenosť.
Väčšina cestujúcich sa už presunula domov na vianočné sviatky, vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú aktuálne zaplnené v priemere na 76 %. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, národný dopravca preto vyzýva tých, ktorí ešte cestu plánujú, aby využili voľnejšie spoje a dopriali si pohodlnú a bezstresovú cestu za svojimi blízkymi.

ZSSK odporúča zakúpiť si lístky aj s miestenkami vopred prostredníctvom e-shopu ZSSK a aplikácie IDeme vlakom, kde sú cenovo najvýhodnejšie, alebo v pokladniciach a na poštách s poplatkom za servis.

Podľa údajov k 22. decembru sú najvyťaženejšie diaľkové vlaky na trase Bratislava – Košice obsadené od 52 % do 79 %, pričom niektoré spoje na trase Mukačevo – Košice dosahujú 100-percentnú obsadenosť. ZSSK odporúča cestujúcim využiť voľnejšie spoje v nasledujúcich dňoch pred sviatkami.

Vlaky ZSSK denne vypravujú takmer 1 800 spojov a prepravia viac ako 200-tisíc ľudí. Ročne ich využije približne 70 miliónov cestujúcich. Spoľahlivosť vlakovej dopravy zostáva vysoká, 98,83 % spojov jazdí načas v prípadoch, ktoré dopravca vie ovplyvniť, a celková presnosť s vonkajšími vplyvmi je na úrovni 90,14 %.

