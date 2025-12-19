Vlaky ZSSK ponesú symbol Vianoc naprieč Slovenskom, Betlehemské svetlo sa dostane do stoviek miest

Už po 36. raz sa vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) stanú nositeľmi symbolu Vianoc – Betlehemského svetla. V sobotu 20. decembra vyrazia zo staníc po celom Slovensku spoje, na ktorých budú skauti rozdávať svetlo najrôznejším mestám a obciam. Prvý vlak s plamienkom pokoja odíde zo stanice v Bratislave krátko pred 8. hodinou ráno. Informoval o tom hovorca ZSSKJán Baček.
Železničná štafeta naprieč Slovenskom
Celkom 27 vlakov ZSSK vytvorí pomyselnú železničnú štafetu, ktorá sa preženie naprieč Slovenskom od západu na východ a od severu na juh. Vlaky budú zastavovať vo viac než 300 železničných staniciach a zastávkach, kde bude možné od skautov získavať Betlehemské svetlo. Najvýchodnejšou zastávkou, kam sa svetlo dostane, bude Stakčín, zatiaľ čo poslednou stanicou na trase bude mesto Medzilaborce.
Lístky v rámci predvianočnej dopravy vlakmi sú stále dostupné, digitálny nákup je podľa ZSSK výhodnejší
Bezplatná preprava skautov je súčasťou spolupráce ZSSK na tejto dlhoročnej tradícii. „Ako národný dopravca sme hrdí, že môžeme už po 36-krát byť súčasťou tejto výnimočnej tradície,“ povedala riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová. Doplnila, že železnice zorganizujú 27 vlakových spojení, ktoré zastavia v mnohých obciach a mestách po celom Slovensku, aby verejnosť mohla symbolický plamienok od skautov odoberať.
Prehľadná mapa miest so svetlom
Koordinátorka Betlehemského svetla Denisa Podskubová uviedla, že všetky informácie o dostupnosti svetla na železničných staniciach, v kostoloch a ďalších miestach sú sústredené na prehľadnej mape. Tá pomáha záujemcom nájsť presné miesta a časy, kde si môžu symbol pokoja a nádeje vyzdvihnúť. Táto mapa vznikla vďaka spoločnému úsiliu skautov z celého Slovenska, ktorí radosť z predvianočného posolstva šíria medzi ľudí.
Vianočný expres ZSSK pomôže rodinám v núdzi, vozeň sa premenil na tvorivú dielňu
Vlaky tak budú prenášať plamienok Betlehemského svetla z najzápadnejších miest Slovenska na východ i zo severu na juh, čím upevnia tradíciu, ktorá spája ľudí v predvianočnom čase.