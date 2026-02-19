ZSSK spustila nákup lístkov cez aplikáciu Fairtig, ľuďom umožňuje intuitívne a spontánne cestovanie

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila nový spôsob nákupu cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie Fairtiq. Aplikácia funguje na princípe prihlásenia sa na cestu pred nástupom do vlaku a odhlásenia po jej ukončení, pričom systém automaticky vypočíta najnižšie možné cestovné.
Intuitívne cestovanie
Ako uviedol hovorca ZSSK Ján Baček, cestujúci tak nemusia vopred vyhľadávať spoj ani riešiť tarifné podmienky. Aplikácia zaznamená trasu a po ukončení cesty vyhodnotí cenu lístka. Riešenie je určené najmä pre spontánne alebo prestupné cesty.
„Chceme, aby bol vlak prirodzenou a jednoduchou voľbou aj v digitálnom svete. Aplikácia odstraňuje bariéry pri nákupe lístkov a umožňuje cestovať intuitívne tak, ako sú ľudia zvyknutí z iných moderných služieb,“ uviedol riaditeľ úseku obchodu ZSSK René Kubiš. Zakladateľ a co-CEO spoločnosti Fairtiq Gian-Mattia Schucan označil rozšírenie technológie na celonárodnú úroveň za významný míľnik.
„Zavedením nášho mobilného riešenia Pay-As-You-Go na všetkých železničných tratiach na Slovensku, na ktorých jazdí ZSSK, dokazujeme, že inteligentné a inkluzívne riešenia predaja cestovných lístkov nie sú určené len pre mestá, ale pre celé krajiny,“ uviedol.
Pilotné testovanie
ZSSK vlani projekt pilotne testovala. Slovensko sa týmto krokom zaraďuje medzi ďalších 12 európskych krajín, kde je aplikácia súčasťou systému verejnej dopravy. Národný dopravca zároveň poukazuje na rastúcu digitalizáciu. Podľa správy Digital 2026 využívalo na konci roka 2025 internet na Slovensku 5,02 milióna ľudí, čo predstavuje 91,8-percentnú mieru pripojenia.
Aplikáciu je možné využiť vo všetkých vnútroštátnych vlakoch ZSSK na území Slovenska vrátane prestupných ciest, a to na jednorazové cestovanie v 2. triede. Podporuje aj vybrané zľavy, napríklad pre deti od 6 do 16 rokov, žiakov a študentov do 26 rokov, držiteľov preukazov Klasik a Junior, osoby s preukazom ŤZP/ŤZP-S a seniorov od 70 rokov. V jednej aplikácii je možné zakúpiť lístky aj pre viacero cestujúcich s rôznym nárokom na zľavu.
Možnosti nákupu
Prostredníctvom aplikácie nie je možné zakúpiť miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na bicykel, batožinu či psa, skupinové cestovné ani lístky so stopercentnou zľavou z cestovného. Na využívanie služby je potrebné mobilné zariadenie so systémom iOS alebo Android, aktívne dátové pripojenie a zapnuté lokalizačné služby počas celej cesty, nainštalovaná aplikácia a dokončená registrácia vrátane spôsobu platby.
Pri kontrole sa cestujúci preukazuje elektronickým lístkom vo forme 2D kódu priamo v aplikácii, pri zľavnenom cestovnom aj príslušným dokladom. Ak sa cestujúci po skončení jazdy zabudne odhlásiť, aplikácia ho na základe lokalizačných údajov vyzve na ukončenie cesty. K dispozícii je aj funkcia Smart Stop, ktorá cestu ukončí automaticky.