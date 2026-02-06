Zrušenie predaja lístkov na staniciach komplikuje cestovanie, iniciatíva STRED navrhuje riešenia - VIDEO

Zrušenie predaja cestovných lístkov na viacerých železničných staniciach v Banskobystrickom kraji komplikuje cestovanie časti verejnosti, najmä ľuďom bez online prístupu. Iniciatíva STRED preto prišla s návrhmi riešení, ktorých cieľom je zachovať dostupnosť železničných služieb aj pre cestujúcich, ktorí si lístok nemôžu alebo nechcú kupovať digitálne.
Od 1. februára si cestujúci nemôžu zakúpiť cestovný lístok napríklad na železničnej stanici v Žiari nad Hronom, kde Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zrušila predajné miesto. Pre cestujúcich bez možnosti online nákupu zostáva alternatívou nákup lístka na pošte alebo priamo vo vlaku s trojeurovým príplatkom. Pošta sa však nachádza mimo hlavného dopravného uzla, čo podľa iniciatívy znižuje komfort cestovania.
Vytláčanie ľudí zo železnice
V Podbrezovej bolo napríklad predajné miesto podľa starostu a člena iniciatívy STRED Ladislava Kardhordóa zrušené už na jeseň minulého roka. „Vytláčame ľudí zo železnice, aj keď ide o ekologickejšiu a bezpečnejšiu formu dopravy. Dostal som množstvo ohlasov z rôznych častí Slovenska, kde sa situácia zopakovala, a ZSSK sa tvári, že je to v poriadku. V poriadku to určite nie je a železničná spoločnosť by mala prísť s veľmi rýchlym riešením pre ľudí, ktorí nevedia alebo nechcú fungovať v online priestore,“ uviedol člen iniciatívy STRED a primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal. Dodal, že nevyriešenou otázkou zostáva aj vybavovanie preukazov pre študentov a seniorov.
ZSSK podľa svojich medializovaných vyjadrení odôvodňuje rušenie predajných miest tým, že nákup lístkov sa presúva do online prostredia a spoločnosť v rámci digitalizácie pravidelne prehodnocuje efektivitu kamenných predajní. Predseda Banskobystrického samosprávneho krajaOndrej Lunter však upozornil, že verejná doprava je citlivá oblasť.
„Štát nemôže podmieňovať jej dostupnosť digitálnou gramotnosťou ani trestať občanov za digitálnu nedostupnosť. Ak štát niečo ľuďom berie, musí im za to ponúknuť primeranú náhradu,“ zdôraznil.
Návrhy predložia ministrovi dopravy
Iniciatíva STRED, tvorená župnými, mestskými a obecnými politikmi, plánuje svoje návrhy predložiť ministrovi dopravy SR. Medzi opatrenia patrí najmä možnosť zakúpiť si cestovný lístok priamo vo vlaku bez trojeurového príplatku, inštalácia samoobslužných predajných automatov na staniciach a zapojenie zákazníckych centier Integrovaného dopravného systému BBSK, ktoré fungujú v 12 mestách kraja a železničná doprava je v deviatich z nich.
Vo väčšine prípadov sa nachádzajú v porovnateľnej alebo výhodnejšej polohe ako pobočky Slovenskej pošty, v piatich prípadoch sú v bezprostrednej blízkosti železničných staníc.
Cieľom navrhovaných krokov je podľa iniciatívy zachovať dostupnosť služieb pre všetky skupiny obyvateľov a zabezpečiť, aby modernizácia predajných kanálov neviedla k zhoršeniu podmienok pre cestujúcich v regiónoch.