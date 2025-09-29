ZSSK obnoví vlakové spojenie z Bratislavy do Viedne, cestovný čas sa po modernizácii trate skráti

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od soboty 11. októbra obnoví priame vlakové spojenie z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne. Vlaky kategórie REX 25xx budú opäť premávať každú hodinu od skorého rána do polnoci.
Ako informovala ZSSK, cestovný čas medzi Bratislavou hl. st. a Wien Hbf. sa po ukončení výluky a modernizácii trate skráti o 11 minút a potrvá 56 minút. Rozsah dopravy zostáva rovnaký ako pred výlukou, pribudnú však tri páry vlakov v neskorých večerných a skorých ranných hodinách.
Cestujúci budú mať na výber 38 spojení
Významné zlepšenia priniesla rekonštrukcia a elektrifikácia trate zo strany manažéra železničnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
„Cestujúci budú mať na výber 38 spojení medzi hlavnými stanicami v Bratislave a Viedni – denne pôjde vlak každú hodinu od skorého rána až do polnoci, čo prispeje k vyššej dostupnosti a je krokom k tomu, aby sa cestovanie vlakmi opäť stalo prvou voľbou pre všetkých,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.
Vlaky budú vedené rušňami Vectron
Vlaky na trase Bratislava – Viedeň budú vedené modernými elektrickými rušňami Vectron a klimatizovanými vozňami ZSSK a ÖBB. Na úseku Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves budú zároveň súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) pod linkou R20.
Spojenie do Viedne zostáva zachované aj zo stanice Bratislava-Petržalka cez Kittsee, kde vlaky REX 77xx premávajú každú hodinu a počas špičky každú polhodinu. V smere do Viedne premáva 20 vlakov denne a tri vlaky v pracovné dni, v opačnom smere z Viedne jazdí 21 vlakov denne a dva vlaky v pracovné dni.
Aktuálne cestovné poriadky sú dostupné na stránke www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.