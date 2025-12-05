ŽSR žiadajú opätovný štátny dozor na trati v Pezinku, chcú vyvrátiť neoverené obvinenia

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) požiadali o opätovné vykonanie štátneho dozoru na úseku trate medzi Pezinkom a Svätým Jurom, kde sa dňa 9. novembra 2025 zrazili dva vlaky. Tento úsek patrí medzi najmodernejšie trate na Slovensku, zabezpečené z hľadiska bezpečnosti a denne ním prejde stovky vlakov. Žiadne nedostatky v dohľadnosti návestidiel neboli rušňovodičmi hlásené za posledné dva roky. Uviedla to v hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
V marci 2025 Dopravný úrad SR už uskutočnil štátny dozor, pričom zistil, že ŽSR splnili všetky zákonné aj technické normy týkajúce sa viditeľnosti a dohľadnosti odchodových návestidiel L1 až L5 v železničnej stanici Pezinok, ktoré boli kľúčové pri vyšetrovaní spomínanej nehody. Dohľadnosť návestidiel pre maximálnu rýchlosť 120 km/h, ktorá je stanovená na 400 metrov, bola v plnej miere dodržaná.
Zlepšenie bezpečnosti
Poloha hlavých návestidiel bola pri modernizácii stanice Pezinok vytyčovaná komisionálne, s účasťou odborných útvarov dohliadajúcich na normy a predpisy. Dopravný úrad SR pravidelne poskytuje ŽSR odporúčania na zlepšenie bezpečnosti, pričom tento úsek dostal aj niekoľko odporúčaní, nie všetky však aktuálne považujú ŽSR za nevyhnutné.
V projekte „ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača-Leopoldov“ boli už otvorené rokovania so zhotoviteľom o dobudovaní samostatných opakovacích predzvestí na úseku Pezinok – Svätý Jur. Náklady na tieto práce sú odhadované na 380-tisíc eur bez DPH, pričom ich realizácia by mohla predĺžiť termín dokončenia projektu, čo by ohrozilo plnenie strategických cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
Neoverené obvinenia
Okrem toho je potrebné poznamenať, že rušňovodiči musia podľa platných predpisov poznať miestne pomery a riadiť sa návesťami. V prípade nehody z 9. novembra 2025 rušňovodič pravdepodobne nerešpektoval návesť a prešiel na červenú, pričom takéto spochybňovanie technického zabezpečenia trate môže slúžiť ako forma obhajoby. Podobný prípad sa stal už v roku 2018 na rovnakom mieste.
ŽSR sa dôrazne ohradzujú voči akýmkoľvek neovereným obvineniam, ktoré už boli počas vyšetrovania využité v politickom boji a ako súčasť právnej obhajoby. Preto žiadajú nezávislý Dopravný úrad SR o opätovný výkon štátneho dozoru pre objektívnu kontrolu dohľadnosti návestidiel na všetkých dopravných koľajach v železničnej stanici Pezinok.