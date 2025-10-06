ŽSR dokončili modernizáciu úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica Marchegg

Modernizácia prinesie rýchlejšie, ekologickejšie a kapacitne silnejšie železničné spojenie medzi Slovenskom a Rakúskom.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vlak, trať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili modernizáciu a elektrifikáciu úseku železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica (Marchegg).

Celkové náklady stavby dosiahli 11,34 milióna eur. Modernizácia prinesie rýchlejšie, ekologickejšie a kapacitne silnejšie železničné spojenie medzi Slovenskom a Rakúskom.

Projekt s medzinárodným dosahom

Minister dopravy Jozef Ráž pri otvorení novej trate zdôraznil, že ide o projekt s medzinárodným dosahom. „Aj keď tento úsek medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom možno nevyzerá rozsiahlo, má zásadný význam, keďže opäť sa obnoví možnosť cestovať do Viedne priamo z hlavnej stanice v Bratislave, nielen z Petržalky,“ povedal minister. Ráž zároveň pripomenul, že stavbu sprevádzali komplikácie vrátane dvoch veľkých povodní a nečakaných objavov.

Našiel sa tam aj starý bunker v jednom z pilierov mosta, čo len potvrdzuje, že aj pri relatívne krátkych úsekoch sa objavujú zaujímavé situácie,“ dodal.

Rekonštrukciu skomplikovali povodne

Generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik pripomenul, že projekt meškal približne desať mesiacov. „Najväčšou prekážkou boli povodne a výskyt chránených živočíchov v území Natura 2000, čo si vyžadovalo opakované prerušenie stavebných prác. Objavili sa aj pozostatky z druhej svetovej vojny – tunely a bunker pripravené zrejme na podmínovanie mosta. To všetko muselo byť bezpečne sanované,“ vysvetlil.

Podľa neho sa potvrdilo, že ide o významnú dopravnú tepnu, ktorá si do budúcna vyžiada aj zdvojkoľajnenie. Už teraz kapacitne nepostačuje jednokoľajná prevádzka, preto pripravujeme druhú etapu. Ak vláda potvrdí strategický status, do šiestich až siedmich rokov môžeme mať hotovú aj dvojkoľajku,“ dodal Bednárik.

Premávať bude 38 spojov denne

Rekonštrukcia za viac ako 11,3 milióna eur umožnila zvýšiť rýchlosť vlakov z 80 na 120 kilometrov za hodinu. Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti SlovenskoPeter Helexa oznámil, po zmodernizovanej trate bude denne premávať 38 spojov, vrátane nových ranných a večerných vlakov REX v približne polhodinových intervaloch.

Vďaka elektrifikácii a modernizácii sa cestovný čas z Bratislavy do Viedne cez Marchegg skráti na približne 56 minút, teda zhruba o 11 minút oproti pôvodnému stavu,“ informoval generálny riaditeľ ZSSK. Rakúsko podľa neho patrí medzi tri najvýznamnejšie destinácie v medzinárodnej doprave. Do Viedne prepraví dopravca ročne viac ako milión cestujúcich.

Veríme, že čoskoro prekonáme hranicu dvoch miliónov prepravených cestujúcich ročne. Nové spojenie bude komfortné, ekologické a cenovo dostupné. Spiatočný lístok vyjde približne na 19 eur,“ uviedol Helexa. ZSSK zároveň plánuje od decembra, po zmene grafikonu, zaviesť priame spoje z Košíc do Viedne bez prestupu tromi pármi vlakov denne.

Zvýšenie kapacity pre nákladnú dopravu

Podľa Bednárika je modernizácia úseku a jeho sprejazdnenie dôležité nielen pre osobnú dopravu medzi dvomi metropolami, ale aj pre zvýšenie potenciálu pre nákladnú dopravu.

Otvorením tohto prechodu sa zvýši kapacita pre nákladnú dopravu smerom do Rakúska a pribudne dôležitá alternatíva pri mimoriadnych situáciách v bratislavskom uzle,“ potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti ZSSK CargoJaroslav Daniška.

Viac k osobe: Ivan BednárikJaroslav DaniškaJozef RážPeter Helexa
Firmy a inštitúcie: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)Železničná spoločnosť Cargo SlovakiaZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Okruhy tém: elektrifikácia trate Minister dopravy a výstavby SR modernizácia železničnej trate Vlakové spojenie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk