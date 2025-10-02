Rýchliky Zakarpatia pôjdu z Košíc len po Čop, cestujúci do Mukačeva budú musieť využiť spoje Ukrajinských železníc

Medzištátna linka z Bratislavy a Košíc na Ukrajinu bola pritom od 12. septembra tohto roka predĺžená až do Užhorodu.
Z dôvodu výlukových prác na ukrajinskej trati Čop – Mukačevo budú niektoré rýchliky linky Zakarpatia jazdiť v októbri a novembri iba po stanicu Čop. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ide o vlaky R 960, R 962, R 963 a R 965 na trase Košice – Čop/Mukačevo, ktoré budú premávať len do, resp. zo stanice Čop v termínoch 13. – 18. októbra, 22. – 28. októbra a 3. – 10. novembra.

Cestujúci smerujúci do Mukačeva môžu v úseku Čop – Mukačevo využiť vnútroštátne spoje Ukrajinských železníc, ktoré jazdia podľa ich cestovného poriadku. Obmedzenie sa netýka vlakov R 961 a R 964, ktoré zostávajú vedené v plnom rozsahu na trase Košice – Čop – Užhorod. Tieto spoje, vrátane priamych vozňov do a z Bratislavy a prípojov do Kyjeva, premávajú podľa platného cestovného poriadku.

Medzištátna linka z Bratislavy a Košíc na Ukrajinu bola pritom od 12. septembra tohto roka predĺžená až do Užhorodu vďaka výstavbe 22 kilometrov novej trate so štandardným európskym rozchodom medzi Čopom a Užhorodom.

