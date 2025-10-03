Vlaky na trati Žilina - Rajec sa vracajú do pôvodného grafikonu, niektoré však budú mať posunuté odchody

DOPRAVA: Rekonštrukcia železnične v Žiline
Železničná stanica Žilina - osobná stanica počas komplexnej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry v meste Žilina. Žilina, 13. november 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Vlaky na trati Žilina – Rajec sa od nedele 5. októbra vrátia do pôvodného grafikonu, v akom premávali pred začiatkom rekonštrukčných prác v roku 2024.

Mimoriadna zmena cestovného poriadku znamená, že spoje Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú jazdiť v pravidelnejších časoch a bez vplyvu stavebných prác v okolí žilinskej stanice.

Dokončenie nového nástupiska

Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, k zmene dochádza po dokončení nového nástupiska v železničnej stanici Žilina, ktoré zrealizovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry. Počas rekonštrukcie od októbra 2024 premávala medzi Žilinou a Rajcom náhradná autobusová doprava.

Vlaky sa na trať vrátili v júli tohto roka, no ich jazda bola stále obmedzená prácami na stanici. „Od nedele 5. októbra budú vlaky na tejto trati premávať v pravidelnejších časoch a bez vplyvu prác v okolí žilinskej stanice,“ uviedol Baček.

Posunuté odchody

ZSSK upozorňuje, že niektoré vlaky na trati budú mať posunuté odchody oproti doterajšiemu grafikonu, a to rozdielne počas pracovných dní a cez víkendy či sviatky. Odchody z Rajca budú najčastejšie na 34. minútu, zo Žiliny na 49. minútu hodiny. Obnovuje sa aj posledný večerný vlak Os 3538 zo Žiliny s odchodom o 22:49, ktorý bude premávať denne.

Cestujúci si môžu overiť aktuálny cestovný poriadok na webe www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom. Celková modernizácia železničného uzla Žilina pokračuje, ukončenie sa predpokladá v prvej polovici roka 2026.

