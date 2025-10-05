ŽSR zrušili dve verejné obstarávania na rekonštrukciu tratí, ponuky prekročili rozpočet

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrušili dve verejné obstarávania na rekonštrukciu železničných tratí, keďže ponuky uchádzačov prekročili predpokladané rozpočty projektov. Ide o stavby Šelpice – Boleráz a Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, ktoré mali byť financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Podľa zverejnených informácií bola predpokladaná hodnota zákazky Šelpice – Boleráz stanovená na 9,69 milióna eur bez DPH, avšak najnižšia z troch ponúk dosiahla 11,51 milióna eur bez DPH, teda o približne 16 percent viac. Najvyššia ponuka predstavovala 13,6 milióna eur, čo je o 29 percent nad rozpočtom.
Nemajú zdroje na pokrytie rozdielu
Obstarávateľ preto rozhodol o zrušení zákazky s odôvodnením, že nemá vlastné zdroje na pokrytie rozdielu a dodatočné financovanie z Plánu obnovy nie je možné.
„Vynaloženie väčších finančných prostriedkov, ako obstarávateľ kalkuloval, by s ohľadom na iné, vyššie prevádzkové priority, neprinieslo adekvátnu hodnotu za vynaložené prostriedky. Od obstarávateľa preto nemožno rozumne očakávať, aby v obstarávaní pokračoval,“ uviedol v oznámení o zrušení verejného obstarávania riaditeľ Centra logistiky a obstarávania ŽSR Branislav Vavrinčík.
Vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom ešte v roku 2024, bola pôvodne ako najvýhodnejšia vyhodnotená ponuka skupiny PORR – Šelpice – Boleráz v hodnote 13,25 milióna eur bez DPH. Proces obstarávania však sprevádzali námietky, pre ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v apríli tohto roka nariadil opätovné vyhodnotenie ponúk. Po opätovnom preskúmaní výsledkov sa ŽSR rozhodli verejnú súťaž definitívne zrušiť.
Rekonštrukcia prvej koľaje trate mala podľa pôvodného zámeru odstrániť riziká spôsobené opotrebovaným železničným zvrškom, zvýšiť bezpečnosť dopravy a komfort cestovania, ako aj obnoviť nástupištia so zlepšeným osvetlením na zastávke Klčovany. Súčasťou projektu bola aj oprava mostných objektov a železničného priecestia.
ÚVO nariadil opätovné vyhodnotenie ponúk
K podobnému záveru, s rovnakým odôvodnením, dospel obstarávateľ aj pri zákazke Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, ktorá mala riešiť rekonštrukciu trate na úseku medzi Čiernou nad Tisou a Košicami. Predpokladaná hodnota stavby bola stanovená na 39,43 milióna eur bez DPH, zatiaľ čo najnižšia ponuka dosiahla 41,89 milióna eur bez DPH, teda o šesť percent viac. Najvyššia ponuka predstavovala 52,56 milióna eur, čo je približne o štvrtinu nad rozpočtom.
Vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu úseku Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom bola pôvodne z dvoch vyhodnotených ponúk najlepšou ponuka združenia Doprastav – Transservis – Subterra, ktorá sa s cenou 51,19 milióna eur umiestnila na prvom mieste.
Po rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie z apríla 2025, ktorý nariadil opätovné vyhodnotenie ponúk, sa ŽSR napokon pri hodnotení troch ponúk pre prekročenie predpokladanej ceny rozhodli koncom septembra celý proces zrušiť.
Rekonštrukcia mala zahŕňať obnovu železničného spodku a zvršku, opravu priecestí a mostných objektov, zvýšenie traťovej rýchlosti na 100 km/h a odstránenie dlhodobých obmedzení. Po zrušení obstarávania ŽSR oznámili, že v súčasnosti neuvažujú o opätovnom vyhlásení súťaže na žiadnu z uvedených stavieb.