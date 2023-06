Zmeny vlakových časov na trase Vrútky - Prievidza a Horná Štubňa - Zvolen majú eliminovať meškania a prispôsobené sú aj požiadavkám samosprávy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) optimalizuje dopravnú obsluhu na úsekoch Vrútky – Prievidza a Horná Štubňa – Zvolen.

Eliminácia meškaní

Upravila na nich časové polohy všetkých regionálnych vlakov z dôvodu eliminácie meškaní. Ide o súčasť pravidelnej druhej zmeny cestovného poriadku na železniciach s platnosťou od nedele 11. júna.

„Trasy viacerých vlakov, ktoré premávali na úseku Horná Štubňa – Hronská Dúbrava, budú predĺžené do a zo Zvolena,“ informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Národný vlakový dopravca zavádza nový osobný vlak zo Zvolena do Hornej Štubne, bude jazdiť popoludní v sobotu a dni pracovného pokoja, teda nedele a štátne sviatky.

Zlepšenie spojov do práce

Na severe Slovenska sa zároveň mení spojenie z Makova a Skalitého do práce v Kysuckom Novom Meste. Vedenie vlakov na linkách Čadca – Makov a Čadca – Zwardoń v rannej dopravnej špičke je prispôsobené požiadavkám samosprávy na zlepšenie spojenia do zamestnania. Nový ranný spoj zo Žiliny do Čadce bude jazdiť v pracovné dni.

Dva nové vlaky pribudnú aj na juhu stredného Slovenska. Večerné spojenia z Fiľakova do Lučenca a späť budú premávať denne.

Nové vlaky z Tisovca do Brezna ráno a v opačnom smere popoludní budú fungovať v pracovné dni, nepôjdu v letných mesiacoch od 1. júla do 3. septembra. Zrýchlený letný vlak zo Zvolena do Štúrova bude odchádzať ráno o 53 minút skôr.