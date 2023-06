Medzi Popradom a Starou Ľubovňou pôjde viac vlakov, mimoriadna zmena grafikonu sa dotkne aj Vysokých Tatier

Dva páry vlakov medzi Popradom a Kežmarkom budú v pracovných dňoch v špičke jazdiť až do Starej Ľubovne a späť. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) predĺžila ich jazdu na tejto trati a posilnila spojenie do Starej Ľubovne ráno a popoludní v rámci pravidelnej druhej zmeny cestovného poriadku na železniciach od 11. júna.

Zmeny počas letnej turistickej sezóny

Prvý zo štyroch predĺžených spojov má odchod z Popradu o 5:46 a príchod do Starej Ľubovne o 6:57, ďalší odchádza zo Starej Ľubovne o 7:00 a prichádza do Popradu o 8:15. Popoludní má vlak z Popradu odchod o 13:46, príchod do Starej Ľubovne o 14:57 a cesta späť trvá od 15:00 do 16:15.

Národný vlakový osobný dopravca zároveň zvyšuje dopravnú obslužnosť vo Vysokých Tatrách počas letnej turistickej sezóny.

„Na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica budú v období od 1. júla do 3. septembra navýšené vlakové spoje v najviac vyťažených časoch,“ informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V tomto období pôjdu ráno v priebehu jednej hodiny miesto dvoch štyri spoje, teda dva páry vlakov. Odchádzať budú striedavo z Tatranskej Lomnice o 8:20 a 8:58, zo Starého Smokovca o 8:40 a 9:16. Cesta vlaku na tejto trase trvá štrnásť minút, príchody do Starého Smokovca sú o 8:34 a 9:12, do Tatranskej Lomnice o 8:54 a 9:30.

Ďalšie tri páry vlakov na trati budú v letnej sezóne cez víkendy premávať v upravených časoch, pričom zo Starého Smokovca majú odchod o päť minút neskôr o 10:05, 13:05 a 15:05, z Tatranskej Lomnice pôjdu o desať minút skôr o 11:26, 13:26 a 15:26.

Mimoriadna zmena grafikonu v Tatrách

ZSSK najnovšie pristúpila k mimoriadnej zmene vlakového grafikonu vo Vysokých Tatrách od 10. júna do 17. septembra. Upozornila na možné obmedzovanie počtu vlakov na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ) pre modernizáciu 15 elektrických jednotiek, naviazanú na využitie eurofondov z programového obdobia 2014 až 2020 a ukončenie projektu do konca tohto roka. ZSSK bude dočasne využívať menej prevádzkyschopných „električiek“.

Pre zabezpečenie čo najplynulejšej vlakovej dopravy v letnej sezóne posilňuje premávku na trati Poprad-Tatry – Studený Potok – Tatranská Lomnica, bude na nej jazdiť šestnásť spojov.

„Budú prevádzkované počas celej letnej sezóny denne v pravidelnom dvojhodinovom intervale a s väčšou kapacitou,“ priblížil Kováč.

Dopravca prosí cestujúcich, ktorých cieľom je Tatranská Lomnica, aby z kapacitných dôvodov prednostne využívali priame spojenia z Popradu cez Studený Potok. ZSSK nezavedie dva plánované posilové vlaky – jeden ráno z Popradu na Štrbské Pleso a druhý popoludní opačne.