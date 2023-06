Niektoré IC vlaky majú nové zastávky, železnice vypočuli požiadavky cestujúcich

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) prehodnotila vedenie a zastavovanie svojich komerčných IC vlakov na základe požiadaviek a pripomienok cestujúcich. Niektoré tieto rýchlovlaky zastavia navyše aj v Liptovskom Mikuláši a Trnave ráno a večer.

Národný osobný dopravca zároveň avizuje zlepšenie prípoja na IC z a do Humenného. Ide o súčasť pravidelnej druhej zmeny cestovného poriadku na železniciach s platnosťou od nedele 11. júna.

Jeden pár IC vlakov až do Viedne

Medzi Košicami a Bratislavou jazdia štyri páry IC vlakov, z nich jeden pár je predĺžený do a z hlavnej stanice vo Viedni.

„Pri IC 520 Košice odchod 5:02 – Bratislava hl. st. príchod 9:49 nastane zmena trasy, vlak bude zastavovať naviac aj v Liptovskom Mikuláši a Trnave,“ informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„Na vlak IC 520 bude vytvorený prípoj od vlaku REX 1900 Humenné 3:25 – Košice 4:56, s prestupným časom 6 minút a zároveň bude vytvorený nový denný prípoj v Kysaku z Lipian vlakom REX 1931,“ priblížil s tým, že doposiaľ ide prípoj len v pracovné dni.

IC 521 Bratislava 6:22 – Košice 11:04 a IC 523 Bratislava 12:22 – Košice 17:13 budú zastavovať navyše v Liptovskom Mikuláši, IC 524 Košice 18:03 – Bratislava 22:46 zastaví aj v Liptovskom Mikuláši a Trnave. IC 525 Bratislava 17:49 – Košice 22:36 bude stáť naviac v Liptovskom Mikuláši.

Nový prípoj na vlak IC 525

Na vlak IC 525 bude vytvorený nový prípoj od vlaku REX 2524 Viedeň 16:17 – Bratislava 17:23 s prestupným časom 26 minút.

Pribudnú aj prípoje v Košiciach na vlak REX 1919 Košice 23:01 – Humenné 0:31 s časom na prestup 25 minút a na osobný vlak Prešov 22:13 – Košice 23:06 – Čierna nad Tisou 0:49 s 30 minútami na prestup.

„Naďalej platí, že najrýchlejšie IC 44 prejde trasu z Košíc do Bratislavy za 4 hodiny 31 minút,“ poznamenal Kováč. Tento spoj má odchod z Košíc o 7:02, príchod do Bratislavy na hlavnú stanicu o 11:33 a končí vo Viedni o 13:24.

Dĺžka cestovania s IC 525 sa skráti o štyri minúty, a to kratším státím v Kysaku, ktoré bolo pre nedostatočnú kapacitu stanice v Košiciach. „Z dôvodu zastavenia sa predĺži jazdná doba pri vlaku IC 524 o 5 minút a pri vlaku IC 520 o 9 minút,“ dodal Kováč.

V Mikuláši zastaví päť „icečiek“

Na trase Košice – Bratislava premáva okrem spomínaných IC 520, 524 a 44 (do Viedne) aj spoj 522 s odchodom z Košíc o 12:03 a príchodom do Bratislavy o 16:41.

Popri IC 521, 523 a 525 z Bratislavy do Košíc jazdí aj IC 45 s odchodom z Viedne o 14:42, z Bratislavy hl. st. o 16:22 a s príchodom do Košíc o 21:13. Všetky „icečka“ cestou cez Slovensko okrem východzích a cieľových staníc stoja aj v staniciach Žilina, Poprad -Tatry a Kysak.

V Spišskej Novej Vsi zastavuje šesť IC mimo dvoch do a z Viedne. V Liptovskom Mikuláši bude po úprave cestovného poriadku zastavovať päť IC, okrem 522 a oboch spojov do a z rakúskej metropoly, v Trnave zastavia po novom tri IC – 520 a 524 z Košíc do Bratislavy a 525 z hlavného mesta do metropoly východného Slovenska. IC do a z Viedne stoja v Bratislave aj na staniciach Nové Mesto a Petržalka.