Letné vlaky budú premávať tri mesiace cez víkendy na deviatich linkách

Sezónne letné vlaky umožnia opäť spoznávať turistické zaujímavosti. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) bude prevádzkovať tieto vlaky na podporu domáceho cestovného ruchu počas troch mesiacov od 17. júna do 17. septembra. V tomto období bude premávať na deviatich linkách cez víkendy a sviatky spolu 26 vlakových spojov, vrátane ôsmich na dvoch trasách do poľského pohraničia.

Súčasť štandardného grafikonu

Národný dopravca informoval, že tohtoročné letné vlaky zabezpečuje už štvrtý rok v koordinácii s objednávateľom dopravných výkonov, Ministerstvom dopravy SR, ako aj s organizáciou na propagáciu a podporu cestovného ruchu Slovakia Travel a s krajskými organizáciami cestovného ruchu.

Vlaky sú tentokrát súčasťou štandardného grafikonu a nie sú teda zavedené mimoriadne. Jazdiť budú na trasách Košice – Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa, Košice – Bardejov, Košice – Červená Skala – Banská Bystrica, ako aj Prešov – Banská Bystrica, Prešov – Stakčín, Banská Bystrica – Mlynky či Zvolen – Štúrovo.

Prepravili tisíce cestujúcich

Vlaky z Medzilaboriec do Sanoku premávajú cez víkendy od 24. júna do 3. septembra a z Popradu do Muszyny už jazdia od 3. júna tiež do 3. septembra. ZSSK v tomto roku znovu prevádzkuje aj vlaky do chorvátskeho Splitu pri Jadranskom mori – od 3. mája do 7. októbra trikrát týždenne.

„Počas minuloročnej turistickej sezóny ZSSK letnými vlakmi za 176 dní prepravila viac ako 43-tisíc cestujúcich, pričom priemerná denná obsadenosť týchto vlakov bola 246 osôb,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň. Rok predtým letné vlaky využilo takmer 42-tisíc cestujúcich.

Pri príprave harmonogramu týchto vlakov ZSSK vychádzala zo skúseností z predchádzajúcich rokov. Najviac cestujúcich bolo vlani na letnej linke z Košíc do Starej Ľubovne, a to 28 % z celkového počtu prepravných záujemcov.

Na základe podnetov cestujúcich bude vlak Zvolen – Štúrovo jazdiť oproti minulému roku skôr, aby mali dlhší čas na spoznanie Štúrova, či kúpanie sa akvaparku.