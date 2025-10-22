Žiar nad Hronom vstúpi do integrovaného dopravného systému, cestujúci sa môžu tešiť na nové výhody

Zlepšenie sa dotkne aj obslužnosti MHD v meste.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
IDS v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Mestská hromadná doprava (MHD) v Žiari nad Hronom sa od 1. januára 2026 zapojí do Integrovaného dopravného systémuBanskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK). Ako informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková, tento krok prinesie zjednotenie cestovania v regióne, nové výhody pre cestujúcich a jednoduchšie používanie dopravných kariet.

Po mestských dopravách v Brezne či Novej Bani ide o ďalší dôležitý krok ku komplexnému systému integrovanej dopravy v našom kraji. Pre cestujúcich prinesie nové výhody a najmä jednoduchšie a prehľadnejšie cestovanie,“ uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Zavedenie predplatného cestovného lístka

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí zavedenie predplatného cestovného lístka (PCL), ktorý doteraz v žiarskej MHD neexistoval. „Každý predplatný lístok, ktorý v sebe bude zahŕňať zónu Žiar nad Hronom, bude od nového roka automaticky platný nielen v regionálnych (prímestských) autobusoch, ale aj na linkách bývalej žiarskej MHD,“ vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš.

Integrácia prinesie aj zjednotenie cenníka s celým regiónom. Seniori nad 70 rokov s platným Senior pasom a ďalšie skupiny cestujúcich podľa prepravného poriadku IDS BBSK budú môcť cestovať bezplatne. Novinkou bude aj možnosť platiť platobnou kartou priamo v autobuse.

Zlepší sa aj obslužnosť MHD v meste

Zlepšenie sa dotkne aj obslužnosti MHD v meste. Všetky súčasné zastávky a frekvencia spojov zostanú zachované, na niektorých linkách spoje pribudnú. MHD bude po novom obsluhovať aj železničnú stanicu Žiar nad Hronom, čo uľahčí prestupy medzi vlakom a mestskou či regionálnou dopravou.

Budú rozšírené niektoré spoje a čas ukáže aj to, ktoré sú využívané viac, ktoré menej a ktoré vôbec. Linka MHD pribudne na železničnú stanicu, čo chýbalo, takže verím, že to prinesie viac pozitív ako negatív pre mesto a jeho obyvateľov,“ povedal primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.

Zjednodušenie vybavovania cestovných záležitostí

Vyzdvihol tiež výhodu kancelárie IDS BBSK, ktorá bude v blízkosti autobusovej stanice a bude slúžiť aj pre obyvateľov Žiaru, čím sa zjednoduší vybavovanie cestovných záležitostí.

Pre cestujúcich, ktorí majú dopravnú kartu MHD Žiar nad Hronom, je dôležité zaregistrovať si zákaznícky účet v systéme IDS BBSK a pridať svoju kartu ako identifikátor. Kredit na súčasnej karte je potrebné využiť do konca roka 2025, pretože do nového systému sa neprevádza. Podrobné návody na registráciu sú dostupné online alebo v Zákazníckom centre IDS BBSK.

