Spustili ostrú prevádzku, vo všetkých vozidlách prešovskej MHD sa dá za lístky platiť bezkontaktne

Cestujúci v Prešove môžu po novom zaplatiť za lístok na mestskú hromadnú dopravu (MHD) bezkontaktne vo všetkých autobusoch a trolejbusoch. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) ukončil skúšobnú fázu a spustil ostrú prevádzku 139 nových validátorov, ktoré umožňujú kúpu elektronického cestovného lístka priamo pri nástupe do vozidla.
Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, skúšobnú prevádzku zaviedli v júni tohto roka. „Počas skúšobnej prevádzky sme doladili všetky potrebné nastavenia a presvedčili sme sa, že systém bezkontaktných platieb funguje spoľahlivo. Spustením ostrej prevádzky chceme dať cestujúcim jasný signál, že odteraz môžu túto novinku naplno využívať, a to aj vrátane výhod, ktoré prináša,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Elektronické lístky sú lacnejšie než papierové. Základný 20-minútový lístok pre I. tarifné pásmo stojí 0,85 eura. Platba je možná platobnou kartou alebo smart zariadením s NFC. Validátory zároveň umožňujú optimalizáciu platieb. Cestujúci tak nezaplatí viac, než je potrebné, napríklad pri zmene tarifného pásma.
„Všetky nové validátory sú vybavené dotykovým displejom, skenerom 2D kódov a bezkontaktnými čítačkami bankových kariet. Ich súčasťou je aj systém na klasické označovanie papierových jednorazových cestovných lístkov. V našich vozidlách však cestujúci nájdu aj pôvodné označovače,“ doplnil výkonný riaditeľ DPMP Juraj Hrehorčák.
Dvere, pri ktorých sa nachádza validátor, sú označené nálepkami so symbolom bezkontaktnej platby a nápisom Nástup pre platbu kartou. Podrobný návod na zakúpenie elektronického lístka je dostupný priamo vo vozidlách alebo na webstránke dopravcu.