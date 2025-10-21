Rážovo ministerstvo pripravuje nový PPP projekt, za päť rokov chce opraviť stovky mostov - VIDEO

Ministerstvo dopravy SR pripravuje nový PPP projekt zameraný na rozsiahlu obnovu mostov na cestách prvej triedy. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža je štúdia realizovateľnosti hotová a potvrdila, že projekt je uskutočniteľný.
Cieľom je zrekonštruovať 575 mostov v priebehu piatich rokov, pričom následná údržba bude zabezpečená počas 30 rokov formou partnerstva verejného a súkromného sektora. Po tomto období by mosty v dobrom stave prešli opätovne pod plnú kontrolu Správy a údržby ciest (SSC).
Žalostný stav mostov
Cestári majú na cestách 1. triedy v správe viac ako 1 750 mostov. Ich stav je podľa ministra žalostný. „Až 74 percent mostov je starších ako 40 rokov a takmer polovica je v zlom technickom stave, teda v technickom stave päť až sedem. Ak s tým nič neurobíme, tak v roku 2040 bude 39 percent mostov v havarijnom stave,“ uviedol Ráž s tým, že dlhoročné odkladanie rekonštrukcií by mohlo viesť k „dopravnej aj sociálno-ekonomickej katastrofe„.
Minister zdôraznil, že PPP projekt predstavuje spôsob, ako pritiahnuť súkromný kapitál a súčasne podporiť slovenskú ekonomiku. Investícia podľa neho prinesie nové mosty, prácu aj daňové príjmy.
„Súkromné peniaze a takéto PPP projekty sú výraznou hybnou silou našej ekonomiky a je to niečo, čo nám môže pomôcť do budúcich rokov pri zvyšovaní HDP. Považujem to za veľmi podstatný impulz nielen na obnovu mostov, ale aj stav našej ekonomiky,“ uviedol Ráž s tým, že štát nemá v súčasnej situácii kapacitu ani financie na opravu takého množstva mostov. „Ak sa projekt podarí, Slovensko bude prvou krajinou v Európskej únii, ktorá takýto model aplikovala na mosty,“ dodal minister.
Štúdia realizovateľnosti
Podľa výsledkov štúdie je súčasťou projektu rekonštrukcia alebo prestavba 575 mostov po celom Slovensku, pričom analýza preverila aj dopravné dopady a možnosti realizácie bez rozsiahlych uzávierok. Väčšina mostov bude podľa Ráža pravdepodobne nahradená novými konštrukciami. Konečný počet mostov, aj jeho presný zoznam má byť výsledkom súťažného dialógu.
Štúdia realizovateľnosti má cez 600 strán. Pracovalo na nej viac ako 30 odborníkov päť mesiacov. Súčasťou tvorby bol aj Útvar hodnoty za peniaze. Závery štúdie budú zverejnené a materiál má byť predložený na rokovanie vlády, ktorá rozhodne o jeho realizácii.
Verejná súťaž bude medzinárodná
Ráž predpokladá, že projekt dostane „zelenú„, keďže podľa neho prináša hodnotu za peniaze a pozitívny ekonomický efekt. V prípade, že zámer vláda podporí, bude verejná súťaž medzinárodná. Vyhlásená bude v Európskom vestníku, minister však nevylúčil ani zapojenie uchádzačov mimo Európskej únie.
Projekt má byť financovaný formou platby za dostupnosť, podobne ako predchádzajúce PPP projekty. Predpokladaná suma bude podľa ministerstva stanovená na maximálnej úrovni, pričom výsledok verejnej súťaže by mal priniesť úsporu. Rezort zároveň pripravuje obdobný rámec aj pre vyššie územné celky, ktoré by mohli týmto spôsobom riešiť mosty vo svojej správe. Rokovania s predstaviteľmi samosprávnych krajov už prebiehajú.