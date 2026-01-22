Železničný uzol v Žiline je hotový. Modernizácia za 318 miliónov eur je podľa Ráža obrovským skokom v kvalite – VIDEO

Historicky najväčšia železničná stavba na Slovensku je dokončená. Modernizovaný Uzol Žilina je už v prevádzke a má priniesť výrazné zlepšenie železničnej dopravy v regióne aj na hlavnom dopravnom ťahu západ – východ. Zhotoviteľom stavby bolo Združenie pod Dubňom, pričom celková zmluvná cena projektu dosiahla 318 miliónov eur. Financovanie bolo zabezpečené z eurofondov a z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).
Obrovský skok v kvalite
Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, v rámci projektu sa zmodernizovalo približne 14 kilometrov trate v smere východ – západ a 2,3 kilometra trate v smere sever – juh. Súčasťou modernizácie bola výmena koľají, vybudovanie nových podchodov s eskalátormi a výťahmi, ako aj kompletná obnova šiestich nástupíšť.
„Dnes sme dokončili modernizáciu, vďaka ktorej majú cestujúci k dispozícii rýchlu, bezpečnú a pohodlnú trať od Bratislavy až za Žilinu. Zlepšovanie stavu železničnej infraštruktúry je pre nás prioritou a toto je obrovský skok v kvalite,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž.
Cestujúci vďaka modernizácii získali plne bezbariérový prístup a lepšie prepojenie železničnej stanice so športovými areálmi v meste. Rozšírenie a zvýšenie podjazdu na Kysuckej ulici zároveň výrazne zlepšilo dopravnú dostupnosť Žiliny pre obyvateľov Kysúc.
Základ dispečerského centra
„V Žiline vzniklo aj nové pracovisko riadenia dopravy, ktoré je základom budúceho dispečerského centra. Do prevádzky sme zaviedli nové moderné zabezpečovacie technológie vrátane systému ETCS Level 2, ktorý významne zvýši bezpečnosť dopravy,“ doplnil generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
Hoci železničná časť projektu je už dokončená, stavebné práce v okolí stanice budú pokračovať. Dokončenie nového cestného nadjazdu, ktorý má odľahčiť dopravu v širšom centre Žiliny, je plánované na koniec roka 2026.