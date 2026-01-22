Dopravcovia žiadajú štát o podporu pri zavádzaní systému ETCS, investície sa odhadujú na viac ako 100 miliónov eur

Zavedenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do železničných vozidiel na Slovensku si podľa Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) vyžiada investície dopravcov vo výške približne 108 miliónov eur. Dopravcovia preto žiadajú štát o finančnú pomoc, ideálne formou dotácií alebo podpory z eurofondov, keďže povinnosť vybaviť vozidlá systémom ETCS vyplýva z európskej legislatívy a náklady podľa nich nie je možné preniesť výlučne na dopravcov.
Systém ETCS
Hlavné železničné trate na Slovensku majú byť v súlade s nariadením Európskej únie kompletne vybavené systémom ETCS do konca roka 2030. Ide približne o 770 kilometrov tratí. V súčasnosti je ETCS aplikovaný len na troch úsekoch – Bratislava-Rača – Púchov, Púchov – Žilina a Žilina – Čadca, čo predstavuje približne 220 kilometrov, teda asi 29 percent hlavnej železničnej siete.
„V súčasnosti máme mobilnými jednotkami ETCS vybavených viac ako polovicu elektrických rušňov, konkrétne 66 percent, čo predstavuje 371 rušňov,“ uviedol výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka. Podstatne horšia situácia je pri dieselových rušňoch, kde je systémom ETCS vybavených len sedem vozidiel, teda približne dve percentá z ich celkového počtu.
Od 1. januára 2031 budú môcť rušne jazdiť po hlavných tratiach len v prípade, že budú vybavené systémom ETCS. Podľa AROS bude preto potrebné dovybaviť ešte 44 elektrických a 108 dieselových rušňov.
„Cena jednej mobilnej jednotky ETCS sa pohybuje okolo 500-tisíc eur, pri prototypových riešeniach môže dosiahnuť až jeden milión eur. Celkové náklady pre AROS teda budú predstavovať sumu približne 108 miliónov eur. Preto je nemožné, aby tieto náklady znášali iba dopravcovia,“ upozornil Benka.
Štátna pomoc
Zástupcovia AROS preto na rokovaní s Ministerstvom dopravy SR žiadali vytvorenie mechanizmu štátnej pomoci, podobného tomu, ktorý fungoval v Českej republike. Tam štátna podpora pokryla až 80 percent oprávnených nákladov a bola financovaná z eurofondov a zo Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry.
Aj vďaka tomu je v Česku od januára 2025 zavedená výhradná prevádzka ETCS, systém funguje na 653 kilometroch tratí, vybavených je približne 1 900 vozidiel a denne je pod dohľadom ETCS viac než 1 600 vlakov. „Vnímame snahu ministerstva nenechať finančné bremeno len na dopravcoch. Konkrétnejšie informácie o možnostiach štátnej pomoci by sme mali získať od ministerstva dopravy do konca januára,“ uzavrel Benka.