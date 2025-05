Záchytné parkoviská majú zmysel len pri regulácii parkovania, tvrdí Vallo - VIDEO

Záchytné parkoviská budú fungovať iba vtedy, keď sa človek nedostane autom do stredu mesta a nenechá tam zaparkované auto týždeň zadarmo. V rozhovore pre SITA štúdio to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. Podľa neho záchytné parkoviská fungujú v mestách, kde je pre ľudí výhodnejšie zostať pred mestom, sadnúť na električku, ktorá chodí každé dve-tri minúty v špičke, platiť nula eur a pohodlne sa odviezť do centra.

„Urobili sme záchytné parkovisko vedľa konečnej električky v Rači, tam máme približne 170 miest. Máme to pod kamerami a osvetlené,“ priblížil Vallo s tým, že parkovisko zatiaľ nemá naplnenú kapacitu, čo je známkou toho, že ho postavili včas. Ďalšie záchytné parkovisko Vrakuňa má podľa neho približne 50-percentnú zaplnenosť, a to aj vďaka možnosti prestupu na kvalitnú a veľkokapacitnú MHD.

Ďalšie záchytné parkovisko v Bratislave je pod Prístavným mostom a podľa Valla je určené najmä pre zamestnancov a návštevníkov okolitých biznis centier. V rámci neho sú dostupné napríklad aj zdieľané bicykle. „V budovaní záchytných parkovísk pokračujeme a pevne verím, že keď budeme postupne regulovať v rámci parkovania širší stred mesta, bude pre ľudí pohodlnejšie nechať auto tam a sadnúť na MHD,“ uzavrel.