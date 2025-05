Vallo: Niekomu vyhovoval malý magistrát a veľký outsourcing, na ktorom niekto zarába - ROZHOVOR

Niekomu vadí, že mesto a magistrát nášho mesta, vzniká z toho jedna silná, akože dobre zorganizovaná štruktúra, uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore pre agentúru SITA a zároveň pripustil, že to stále nie je dokonalé. „Chápem, že od toho sme ešte ďaleko, ale v mnohom niekde inde a je to taký koncept silnej Bratislavy,“ doplnil.

Vallo si myslí, že veľa ľuďom tá slabá Bratislava, ktorá prehrávala súdne spory, lebo nemala dobrých právnikov, dostatočný počet právnikov, všetko outsourcovala, však nech zarobia aj iní, že niekomu to vyhovovalo.

Bratislavský primátor ďalej uviedol, že keď prišiel na magistrát našiel tam „šialené zmluvy v šuflíkoch“. „Podzemnú garáž v strede mesta, ktorú vlastnilo mesto, sme prenajímali za pár tisíc eur na rok súkromníkovi a stenu, kde mohol byť billboard, my sme prenajímali za 75 eur mesačne a spoločnosť naďalej ten Big Board prenajímala za 2500 eur mesačne,“ priblížil s tým, že podľa neho to sú už malé akože epizódy na „zasmiatie sa“.

Vallo chápe, že niekomu vyhovoval malý, unavený magistrát s podstavom a veľký outsourcing, na ktorom niekto zarába, ale to tak už nebude. „My budujeme silné mesto, silnú organizáciu, ktorá si vie vyhrať súdny spor aj s vlastnými právnikmi, lebo ich má dostatok, ale vie si prenajať aj drahých, ale veľmi dobrých, proste vieme to robiť a robíme to, pretože už nechcem, aby Bratislava hrala druhé husle v akomkoľvek spore,“ dodal.

V rozhovore Matúš Vallo hovoril aj o tom: