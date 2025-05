Vallo nepovažuje ceny za parkovanie v Bratislave za prehnané. Sme na úrovni štandardných európskych miest, tvrdí - VIDEO

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore pre SITA štúdio priblížil dôvody a prínosy parkovacej politiky pre hlavné mesto. Čo sa týka cien za parkovanie v Bratislave, tieto nepovažuje za prehnané.

„Máme prehľad a myslím, že sme na úrovni štandardných európskych miest,“ poznamenal. Ako dodal, rozhodnutie o zavedení parkovacej politiky bolo síce nepopulárne, pre hlavné mesto je však regulácia parkovania nevyhnutná.

„Boli sme posledné hlavné mesto Európy, ktoré nemalo jednotnú parkovaciu politiku a jednoducho ten poriadok na tých uliciach je nutné urobiť,“ skonštatoval Vallo a pripustil, že išlo o ťažké rozhodnutie.

„Predstavte si, že ľudia parkujú zadarmo a jeden deň im poviete, musíte platiť za to euro za hodinu. Samozrejme, že je to ťažká vec, ale my vidíme čísla a dávame si robiť prieskumy v každej zóne, že tí rezidenti sú spokojní s tým produktom, lebo zaparkujú pod vlastným domom,“ doplnil.

Jeden z produktov parkovacej politiky je ten, že rezident platí za parkovaciu kartu ročne 39 eur. „Čo si povedzme, že keď má niekto auto, asi to zvládne,“ skonštatoval primátor s tým, že hlavným pozitívom je, že ľudia sa stanú rezidentami a prihlásia sa v Bratislave na trvalý pobyt, čo následne prinesie financie do mestského rozpočtu.