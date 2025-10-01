V cestovnom poriadku ZSSK nastanú tri dočasné zmeny, úpravy sa dotknú aj medzinárodných vlakov

V cestovnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) nastanú tri dočasné zmeny, ktoré budú platiť od pondelka 6. októbra. Úpravy sa dotknú rýchlikov linky Urpín medzi Banskou Bystricou a Bratislavou, medzinárodných vlakov do Mukačeva aj vlakov Railjet xpress (RJX) smerujúcich do Zürichu.
Úprava času príchodov a odchodov
Ako informovala ZSSK, rýchliky Urpín na trase Banská Bystrica – Bratislava budú od 6. do 28. októbra jazdiť s upravenými časmi príchodu a odchodu na bratislavskej hlavnej stanici. Dôvodom sú pokračujúce výlukové práce, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky. Niektoré vlaky pôjdu odklonom cez odbočku Bratislava východ, čo spôsobí posun odchodov z Bratislavy o sedem minút skôr a príchodov o päť minút neskôr.
Medzinárodné rýchliky R 960 a R 962 z Košíc do Mukačeva budú mať od 6. októbra upravený čas pobytu v Čiernej nad Tisou. Vlaky sa po krátkom zastavení presunú do priestoru hraničnej kontroly, kde už nebude možný nástup cestujúcich. ZSSK preto odporúča nastúpiť včas ešte pred odchodom zo stanice.
Vlaky do Zürichu
Vlaky RJX 160/167 budú od 6. októbra do 2. novembra premávať iba v úseku Bratislava – Ötztal. Dôvodom je úplná výluka na horskom priechode Arlberg v Rakúsku. Z Ötztalu budú cestujúcich prepravovať náhradné autobusy do švajčiarskeho Sargansu, kde bude možné prestúpiť na pravidelné vlaky SBB do Zürichu.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom, a zároveň počítali s potrebnými prestupmi a časovou rezervou.