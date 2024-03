Vodiči zvýšte opatrnosť, po Veľkej noci sa začne čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty R1 v smere na Trnavu

V stredu 3.apríla sa začne čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty R1 Via Pribina v úseku od kilometra 84,053 do kilometra 81,000 v smere na Trnavu.

Ako informovala spoločnosť Via Pribina, uzávierka bude platná do 13. apríla pre údržbové práce zamerané na výmenu obrusnej vrstvy a vodorovného dopravného značenia.

Po ukončení prác smerom na Trnavu bude spoločnosť od 13. apríla vymieňať aj obrusnú vrstvu a vodorovné dopravné značenie v smere na Banskú Bystricu po jednotlivých úsekoch, a to km 41,950 – 45,250 do 24.04.2024, km 45,250 – 47,950, km 47,950 – 50,640, km 50,640 – 53,750 od 14.05.2024 do 25.05.2024, km 53,750 – 56,710, km 56,710 – 60,000, km 60,000 – 63,200, km 63,200 – 66,425, km 66,425 – 69,320, km 69,320 – 72,739, km 72,739 – 76,000, km 76,000 – 79,050. Potrvá to do 28.augusta.

Spoločnosť žiada motoristickú verejnosť o ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravných značení a zvýšenú opatrnosť pri prejazde v úsekoch prác.