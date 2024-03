Výstavba križovatky diaľnic D1 a D4 vstupuje do ďalšej fázy, týka sa vybudovania obchádzkových trás (video)

Výstavba strategickej križovatky diaľnic D1 a D4 pri Bratislave vstupuje do ďalšej fázy. Nedávna demolácia mosta nad D1 umožní rozšíriť úsek D1 pri hlavnom meste a vybudovať kolektorové pásy.

Stavba, ktorá je prvým projektom poľskej spoločnosti Budimex na Slovensku, podľa nej významne zefektívni dopravu v okolí Bratislavy a v celom regióne. Zhotoviteľ stavby v utorok informoval, že práce na križovatke D1 a D4 v rámci rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina úspešne napredujú.

Zbúranie mostu

„Vzhľadom na to, že bolo potrebné demolovať most nad kľúčovou diaľnicou na Slovensku, po ktorej denne prejde 120-tisíc vozidiel, práce sme museli naplánovať tak, aby demolácia prebehla cez víkend. Mali sme na to 14 hodín, počas ktorých na stavbe pracovalo takmer 100 osôb,“ priblížil riaditeľ výstavby Igor Sedláček.

Most zbúrali v noci zo 16. na 17. marca.

„Táto fáza výstavby je pre nás veľmi dôležitá, keďže nám umožní začať práce na kolektoroch križovatky a ich napojení na D1. Zároveň sa začne aj výstavba nového mosta po demolácii, ktorého postup výstavby je úzko zviazaný s postupom prác na prevádzkovanej diaľnici D1,“ priblížil Igor Sedláček.

Vybudovanie obchádzkových trás

Práce potrvajú niekoľko mesiacov a naplánované sú tak, aby sa znížil dosah na premávku. Doprava bude pri znížení rýchlosti zachovaná v troch zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch.

Prvou významnou realizačnou časťou projektu bude podľa Budimexu vybudovanie obchádzkových trás, ktoré odklonia dopravu z D1, čím sa vytvorí priestor pre výstavbu potrebných mostov a prepojenie diaľnic v smeroch Jarovce – Trnava a Trnava – Stupava.

Keďže úroveň D1 je potrebné prispôsobiť vedeniu D4, súčasťou projektu je aj zdvihnutie nivelety D1 počas živej premávky. Takýto projekt je na Slovensku unikátom. Zachovanie dopravy umožní práve vybudovanie obchádzkových kolektorov.

Rekonštrukcia D1

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu na rozšírenie D1 Bratislava – Triblavina, vrátane vybudovania križovatky D1 a D4, v novembri 2022. Poľská spoločnosť Budimex sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek za tri roky, teda do konca roka 2025, takmer za 111 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.

Rekonštrukcia D1 začína v križovatke Vajnory v kilometri 13,6, súčasťou stavby bude obnova vozovky, doplnenie križovatkových kolektorov, dostavba vetiev križovatky Ivanka sever (D1/D4), výstavba 18 mostov na diaľnici, vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách.

Výmena vozovky v križovatke Triblavina

Stavba zahŕňa aj výmenu vozovky D1 v križovatke Triblavina a skompletizovanie informačného systému diaľnice na úseku Vajnory – Triblavina. Na úseku budú dve križovatky a 2,5-kilometra protihlukových stien. V súvislosti s prepojením D1 a D4 najskôr zhotovia obchádzkové trasy a následne zdvihnú niveletu D1.

Počas rekonštrukcie D1 bude dočasne vedená doprava po obchádzkových trasách na vetvách križovatky D1/D4. Kľúčové pre odľahčenie dopravy sú vetvy z D4 na D1 (Jarovce – Trnava) a opačne z D1 na D4 (Trnava – Jarovce), tie majú sprístupniť motoristom skôr, keďže sú to míľniky stavby.