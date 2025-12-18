Betlehemské cesto opäť precestuje Slovensko vlakmi, skauti nevynechajú ani Lomnický štít

Betlehemské svetlo sa počas tohto víkendu opäť vydá na svoju tradičnú cestu vlakmi naprieč Slovenskom. Skauti ho prinesú na stovky železničných staníc, kde si ho bude môcť prevziať verejnosť. Počas jediného dňa – soboty 20. decembra – doručia skauti plamienok pokoja do viac ako 300 miest a obcí naprieč krajinou, a to po 26 hlavných aj vedľajších železničných tratiach.
Symbol pokoja
„Na staniciach, kam v sobotu Betlehemské svetlo dorazí, už budú pripravení miestni skauti s lampášmi. Od tohto momentu ho budú až do Štedrého dňa roznášať v mestách a dedinách, do nemocníc, zariadení sociálnych služieb, azylových domov, na bohoslužby či priamo k ľuďom domov, aby pomohlo dotvoriť vianočnú atmosféru,“ uviedla koordinátorka Betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová.
Zároveň dodala, že svetlo sa dostane aj do obcí bez železničného spojenia, aby bolo dostupné pre čo najviac ľudí. Betlehemské svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty – univerzálne hodnoty, ktoré spájajú ľudí bez ohľadu na vierovyznanie, cirkevnú príslušnosť či svetonázor.
Informácie o spojoch
Vlakový rozvoz odštartuje v Bratislave o 7:52 rýchlikom R 833 Urpín na trase Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica. Svoju celodennú púť ukončí Betlehemské svetlo v Medzilaborciach o 19:53. Zo železničnej stanice v Bratislave vyrazia so Svetlom aj ďalšie spoje, medzi nimi R 10709 Považan smerujúci do Žiliny s prípojom Ex 613 Tatran do Košíc, REX 1813 smerujúci do Nitry, R 11753 Bojnice do Prievidze či osobný vlak Os 2008 do Skalice.
Počas jedného dňa skautské posádky precestujú viac ako 2 300 kilometrov a odpália stovky sviečok a lampášov. Aktuálne informácie o spojoch a miestach, kde si môže verejnosť Betlehemské svetlo prevziať, sú dostupné na pravidelne aktualizovanej mape, dostupnej na webovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk
Odporúčania skautov
„Mapa na webe už teraz zahŕňa stovky miest po celom Slovensku – od železničných staníc, cez kostoly až po verejné priestranstvá v mestách a obciach. Je výsledkom spoločnej práce stoviek dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne podieľajú na šírení tohto vianočného symbolu,“ doplnila Podskubová.
Plamienok z Betlehema bude až do Štedrého dňa postupne dostupný na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov. Skauti zároveň všetkým záujemcom odporúčajú priniesť si vlastnú sviečku alebo lampáš chránený pred vetrom a po prinesení domov umiestniť Betlehemské svetlo na bezpečné, dobre vetrané miesto s nehorľavým okolím.
V nedeľu 21. decembra skauti vynesú Betlehemské svetlo opäť aj do Vysokých Tatier – na Lomnický štít, Hrebienok a do Tatranského ľadového dómu. Ak to poveternostné podmienky dovolia, z pomyselnej strechy Slovenska symbolicky rozžiaria krajinu už po tridsiaty druhý raz.