Vianočný expres ZSSK pomôže rodinám v núdzi, vozeň sa premenil na tvorivú dielňu

Na Slovensku žije viac ako 600-tisíc ľudí v neistote, bez stabilného a bezpečného bývania. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spolu s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar vyzýva cestujúcich, aby spoločne pomohli tým, ktorí to potrebujú najviac.

Pomôcť rodinám v núdzi prežiť pokojné a šťastné Vianoce môžu od pondelka do piatka cestujúci diaľkových expresných vlakov Ex 603 a Ex 610 medzi Bratislavou a Košicami, agentúru SITA o tom informovala ZSSK.

Workshopy sú bezplatné

Do charitatívnej zbierky sa môžu zapojiť prostredníctvom QR kódov umiestnených v spoločenskom vozni, v ktorom je vianočná dielňa.

Na Vianočný expres sa premenili vlaky Ex 603 (Bratislava 07:27 – Košice 12:53) a Ex 610 (Košice 15:07 – Bratislava 20:33). Súčasťou expresov Bratislava – Košice je špeciálny vozeň s vianočnou tvorivou dielňou.

Workshopy v tvorivej dielni sú bezplatné, stačí mať platný cestovný lístok a prihlásiť sa online cez webstránku ZSSK. Cestujúci si v nich môžu vyrobiť vianočné ozdoby pod vedením skúsených lektorov z Ateliéru tvor.ba.

Obmedzená kapacita

“Každý deň sa koná šesť 90-minútových workshopov. Kapacita každého workshopu je 13 účastníkov, preto je vhodné si miesto rezervovať vopred cez https://www.zssk.sk/vianocny-vozen/,“ informovala ZSSK.

Na Slovensku podľa Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar žije viac ako 600-tisíc ľudí v núdzi, bez stabilného a bezpečného bývania, s obmedzeným prístupom k základným potrebám. Aj vo vianočnom čase nevedia, či budú mať teplú večeru, alebo strechu nad hlavou.

ZSSK preto spolu s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar otvára charitatívnu výzvu, ktorá má priniesť viac svetla a nádeje tam, kde chýba najviac. Pomôcť však môže každý, a to prostredníctvom online výzvy Úsmevu ako dar – https://usmev.darujme.sk/darujme-kusok-vianoc/.