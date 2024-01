Bratislavský samosprávny kraj plánuje investovať do rekonštrukcie a údržby ciest viac ako 31 miliónov eur

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude aj v tomto roku pokračovať s rozsiahlou modernizáciou ciest II. a III. triedy. Ako uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman, do údržby a rekonštrukcie župných komunikácií plánujú investovať vyše 31 miliónov eur.

Modernizácia ciest aj mostov

V rámci revitalizácie pripravujú modernizáciu 61 kilometrov ciest a siedmich mostov. Medzi najvýznamnejšie úseky budú patriť napríklad Kuchyňa – Plavecký Mikuláš, Modra – Budmerice, či Veľký Biel – Malý Biel.

V roku 2024 plánujú zrekonštruovať úseky ciest II/501 Plavecký Mikuláš – hranica Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), II/502 Vinosady, II/501 Kuchyňa, Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš, II/503 Kostolište – Jakubov – Záhorská Ves, III/1108 Láb – Plavecký Štvrtok, III/1169 Závod – hranica s TTSK, II/502 Pezinok, II/504 Modra – Budmerice, II/510 Tomášov, III/1083 Chorvátsky Grob – Bernolákovo.

Nákup menšieho príslušenstva pre župné komunikácie

V rámci prác zrekonštruujú tiež mosty M2485 – III/1109 – Závod – nadjazd nad diaľnicou D2, M3844 – III/1100 – Veľké Leváre – nadjazd nad diaľnicou D2, M7277 – II/503 – Jakubov – most cez potok Malina, M6631 – II/504-004 – Budmerice – most cez potok Gidra, M1795 – II/503 Kuchyňa – Letisko a mosty M3173 a M5296 – II/503 Pezinská Baba.

„Súčasťou investícií bude aj nákup ďalšieho menšieho príslušenstva pre správcu župných komunikácií v celkovej hodnote 850-tisíc eur,“ poznamenala Forman.

Do aktuálnej cestnej zostavy tak pribudne valník do 3,5 tony s hydraulickým žeriavom a tri valníky do 3,5 tony so zaplachtením, ako aj dva univerzálne traktorové nosiče s príslušenstvom.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spravuje 520 kilometrov ciest II. a III. triedy, 127 mostov a dva cyklomosty.