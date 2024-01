ŽSR za necelý mesiac evidujú deväť smrteľných zrážok vlaku s osobami, jednu smrteľnú zrážku s cyklistom a päť zrážok vlaku s motorovým vozidlom

V období od 4. decembra 2023 do 2. januára 2024 evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) deväť smrteľných zrážok vlaku s osobami, jednu smrteľnú zrážku s cyklistom a päť zrážok vlaku s motorovým vozidlom. ŽSR opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov a cyklistov, aby boli pred železničným priecestím mimoriadne opatrní a vždy sa presvedčili, či môžu cez priecestie bezpečne prejsť.

Fatálnosť nehôd

„Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne,“ upozorňujú ŽSR.

ŽSR pripomenuli, že na priecestiach označených dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde!, je vodič povinný zastaviť na takom mieste, z ktorého má dobrý výhľad na trať, pričom musí dbať na to, aby vozidlo nezasahovalo do koľaje, pretože vtedy môže prechádzajúci vlak vozidlo zachytiť. To isté platí aj pre chodcov a cyklistov. ŽSR radia, ako sa zachovať v prípade, že vozidlo uviazne na železničnom priecestí.

V tomto prípade je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori tak môžu následne vykonať opatrenia na varovanie rušňovodiča. V prípade, že vozidlo zostane na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné závory ihneď preraziť, pretože vlak vo väčšine takýchto prípadov nemá žiadnu šancu zabrzdiť.

Vandalizmus na železniciach

Železnice evidujú aj prípady vandalizmu a upozorňujú na ich nebezpečné dôsledky.

„Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi,“ uviedli ŽSR, ktoré súčasne prosia verejnosť, aby pri zistení podozrivého konania kontaktovala políciu.

„Nepozornosť a zbytočný hazard sú dlhodobo najčastejšou príčinou ťažkých zranení a úmrtí na koľajniciach. Často sa cieľom hier a zábavy pre maloletých stávajú aj železničné trate,“ priblížili ŽSR a súčasne vyzývajú rodičov, aby deti vystríhali pred situáciami, keď môže byť ohrozený ich život. Železnice žiadajú rodičov, aby deti naučili, že železnica nie je miesto pre hry, a aby im vysvetlili, čo tieto hry môžu znamenať, a že sa môžu skončiť tragicky.