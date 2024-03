Slovensko a Maďarsko by podľa ministerstva dopravy mohli prepojiť nové cezhraničné vlakové spojenia

Zlepšiť cezhraničné spojenia a mobilitu medzi Slovenskom a Maďarskom môžu nové vlakové regionálne linky. Dve prioritne navrhované trasy železničnej osobnej dopravy sú Lučenec – Fiľakovo – Salgótarján – Hatvan a Košice – Hidasnémeti – Miskolc.

O možnostiach napojenia južnej časti stredného a východného Slovenska s Maďarskom na týchto a iných linkách majú spoločne rokovať zástupcovia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a maďarskej železničnej spoločnosti MÁV 28. marca v Bratislave. Ministerstvo dopravy SR o tom informuje v materiáli, ktorý vláda v stredu vzala na vedomie.

Cezhraničné železničné linky

Pre posilnenie medzinárodných regionálnych spojení oboch krajín je podľa ministerstva dopravy vhodné zvážiť obnovenie, alebo zavedenie cezhraničných železničných liniek po dohode s maďarskou stranou.

Vlakové spojenie z Lučenca do Hatvanu by umožnilo napojenie na slovenskú južnú trať Zvolen – Košice s prestupmi do Zvolena, Rimavskej Soboty a Rožňavy. Linka by mala na začiatku fungovať v hodinovom takte v špičke a v dvojhodinovom takte v sedle.

Cez Hatvan vedie diaľková železničná doprava s vlakmi kategórie EC na trase Košice – Budapešť. Návrh na obnovu regionálnej linky z Košíc do Miskolca počíta tiež s hodinovým intervalom v spolupráci s maďarským dopravcom MÁV – Start.

Iné vlakové spojenia

Ministerstvo dopravy uviedlo aj iné možné vlakové cezhraničné spojenia medzi Slovenskom a Maďarskom. Ide o linky Komárno – Komárom, Lučenec – Ipolytárnoc – Szecsény – Balassagyarmat, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely a Šahy – Drégelypalánk – Balassagyarmat.

Slovensko a Maďarsko sú vzájomne prepojené siedmimi železničnými hraničnými priechodmi. Pravidelné diaľkové železničné spojenie je prevádzkované na dvoch úsekoch Bratislava – Štúrovo – Szob – Budapešť, Košice – Čaňa – Hidasnémeti – Budapešť. Pravidelná cezhraničná regionálna linka je z Bratislavy do Rajky.

Na ďalších cezhraničných úsekoch medzi oboma krajinami železničnú osobnú dopravu zastavili po roku 2003. Ide o úseky Komárno – Komárom, Fiľakovo – Somosköújfalu, Lenártovce – Bánréve a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaúlhely. Patrí k ním aj peážna trať Lučenec – Malé Straciny vedúca cez územie Maďarska.