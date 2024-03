Vlaky na linke Čadca - Skalité vypadli na niekoľko hodín, cestujúci môžu využiť náhradnú dopravu

Železničná osobná doprava na Kysuciach je v utorok obmedzená pre úpravu infraštruktúry na traťovom úseku Čadca – Skalité.

Výluka trvá približne od 8:00 takmer sedem hodín zhruba do 15:00. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) za štrnásť dotknutých spojov osobných vlakov medzi Čadcou a Skalitým v uvedenom čase zaviedla náhradnú autobusovú dopravu.

Ako informovala na svojom portáli v rámci mimoriadností na železniciach, vlaky dotknuté výlukou môžu meškať predbežne 15 minút, pri väčšom oneskorení nie je zaručené čakanie prípojných vlakov.

Cestujúci môžu za vlaky na spomínanom úseku využiť náhradnú dopravu na trase Čierne pri Čadci zastávka – Čierne-Polesie – Skalité zastávka – Skalité. Výluka sa týka siedmich vlakov s odchodmi z Čadce do Skalitého od 8:05 do 14:05 a opačne siedmich spojov s odchodmi zo Skalitého do Čadce od 8:34 do 14:34. Úsek Čadca – Skalité má 14 kilometrov, je súčasťou trate Čadca – Zwardoń dlhej 22 kilometrov.