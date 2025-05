Víťazom súťaže na obstaranie projektu Digitálny tachograf sa stala bratislavská spoločnosť

Víťazom verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR na obstaranie projektu Prevádzka a rozvoj informačného systému „Digitálny tachograf“ (IS DT), dodávka a personalizácia čipových kariet do digitálnych tachografov, sa stala bratislavská spoločnosť Alanata a.s., subdodávateľom bude spoločnosť Softip, a. s. Bratislava.

Súťaž vyhrala na základe priameho rokovacieho konania, keď ako jediná zo štvorice oslovených reagovala na výzvu na predloženie ponuky a splnila stanovený finančný limit zákazky. Priame rokovacie konanie využil verejný obstarávateľ potom, čo jediný prihlásený kandidát vo verejnom obstarávaní nesplnil stanovené kritériá.

Ministerstvo s víťazom súťaže uzavrie zmluvu v celkovej výške viac ako 1,34 milióna eur s DPH, ktorá pozostáva z paušálnych služieb, ktoré stoja za jeden rok 246-tisíc eur s DPH a služieb na požiadavku za 356-tisíc eur s DPH. Zmluva s trojročnou opciou má trvať 48 mesiacov. Odplata za vydávanie personalizovaných čipových kariet má zmluvnú cenu 4,32 miliónov eur pri celkovom počet 80-tisíc kariet, pričom jedna karta stojí 43,90 eur bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky bola celkovo 5,1 milióna bez DPH (6,273 milióna eur s DPH) s tým, že cenu za vydávanie čipových kariet vo forme odplaty uhrádzajú príslušní prijímatelia, kým cena za prevádzku a rozvoj IS DT je hradená zo štátneho rozpočtu. Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky IS DT, vybudovanie a udržiavanie technickej infraštruktúry a zabezpečenie súvisiacich podporných procesov tzn. zber a overenie žiadostí od prijímateľov na zberných miestach, registrácia v IS DT a nákup, príprava a personalizácia, vydávanie čipových kariet opatrených bezpečnostnými prvkami a ich odovzdanie prijímateľovi.