Cestujúcich v Bratislavskom kraji čakajú zmeny v doprave, zvýši sa aj cena cestovných lístkov

Od 1. júna vstupujú do platnosti viaceré zmeny v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Ako informuje hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová, zásadnou je tarifná a zónová reforma, ktorá prinesie zmeny v organizácii tarifných zón.

Výsledkom je zníženie ich počtu z doterajších 56 malých na 19 veľkých. Súčasťou reformy je aj nový cenník cestovných lístkov a ďalšie úpravy.

Možnosťou zväčšenia zón a zníženia ich počtu sa BID organizátor IDS BK – zaoberala niekoľko rokov. „Nový stav je výsledkom postupného vývoja a praxe s výhľadom na ďalší plánovaný rozvoj,“ priblížila hovorkyňa.

Veľký „prstenec“ v okolí Bratislavy

Zväčšenie zón a zníženie ich počtu podľa nej prispieva k jednoduchšiemu, prehľadnejšiemu a férovejšiemu systému cestovania. Jednou z významných zmien je veľký „prstenec“ v okolí Bratislavy, ktorý spája viacero súčasných zón do jednej veľkej.

Podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok IDS BK sa cestujúci prepravujú na území Bratislavského kraja s presahom aj za jeho hranice pri cestovaní zaintegrovanými dopravcami. Tými sú Dopravný podnik Bratislava, ARRIVA Mobility Solutions, Železničná spoločnosť Slovensko (regionálne vlakové linky S8 – S65 a R20 – R60) a tiež Leo Express (vlakové linky S70 a R70).

Vzniká regionálna zóna 111

V rámci zmien v Bratislave zostávajú zóny 100 a 101. Vzniká veľká regionálna zóna 111, spájajúca priľahlé obce v okolí Bratislavy, ale napríklad aj mesto Pezinok. Do vzdialenejších oblastí bude postačovať cestovný lístok s menším počtom zón.

Mení sa tiež časová platnosť jednorazových cestovných lístkov. Zakúpené predplatné cestovné lístky so starými zónami platia do konca ich platnosti. Staré papierové lístky budú platiť do konca augusta.

Úprava cien cestovných lístkov

So zavedením tarifnej reformy v IDS BK prichádza aj k úprave cien cestovných lístkov. „Nový cenník zohľadňuje nielen samotnú reformu, ale aj infláciu za rok 2024, polovicu roka 2023 a zvýšenie DPH o tri percentá,“ vysvetlila Vozárová.

Po novom bude napríklad cena 30-minútového lístka vyššia približne o 10 percent, základný lístok bude stáť 1,20 eura (1,09 eura pri elektronickom lístku) a zľavnený 0,60 eura (0,55 eura pri elektronickom lístku).

Predplatný cestovný lístok

Predplatný cestovný lístok (PCL), tzv. električenka na 365 dní pre bratislavské zóny 100+101 bude stáť 263 eur, čo predstavuje nárast o sedem percent. Ceny PCL pre deti a mládež vo veku 6 až 18 rokov zostávajú nezmenené, s výnimkou regionálnych zón, kde sa upravujú v súlade s tarifnou reformou.

V nezmenenej podobe ostáva aj SeniorPas, ktorý môžu seniori nad 70 rokov získať bezplatne ako ročnú električenku (PCL). Ruší sa tarifná skupina dôchodca od 60 rokov.

Zmeny v službe Kartuj

Od 1. júna prichádza ku zmenám aj v službe Kartuj, ktorej oficiálny názov bude TAPNI SA. Cena za cestovanie bude rovnaká ako pri elektronických lístkoch zakúpených cez mobilnú aplikáciu alebo bezkontaktnú čipovú kartu.

„Pri nástupe do vozidla stačí priložiť platobnú kartu k označovaču cestovných lístkov a systém automaticky zakúpi 30-minútový cestovný lístok. Prestupovanie bude bez nutnosti opätovného TAPnutia,“ priblížila hovorkyňa BID.

Novinkou bude tiež možnosť výberu lístku s dlhšou platnosťou, k dispozícii bude aj 60-minútový a 24-hodinový lístok. Cestujúci si po novom bude môcť kúpiť zvolením na obrazovke aj zľavnený lístok, či dokúpiť lístok pre spolucestujúcich. Nový systém umožní zakúpenie viacerých lístkov na jednu platobnú kartu. Denný strop na cestovanie bude vo výške 24-hodinového základného alebo zľavneného lístka.