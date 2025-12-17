Vlaky sa pred Vianocami plnia, ZSSK hlási výrazný nárast záujmu o cestovanie naprieč Slovenskom

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) eviduje zvýšený záujem o cestovanie vlakmi s príchodom vianočného obdobia. Aktuálna priemerná obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov dosahuje približne 76 %, pričom sa očakáva, že počet cestujúcich bude v nasledujúcich dňoch ďalej rásť. Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček.
Kapacita na trase Bratislava – Košice
ZSSK má podľa hovorcu stále k dispozícii dostatok voľných miest. Celkovo 30 diaľkových expresných vlakov jazdí medzi Bratislavou a Košicami každú hodinu a ponúka približne 17 500 miest na sedenie. Táto častá obsluha umožňuje rovnomerné rozloženie počtu cestujúcich počas dňa.
Cestovné lístky je možné získať online prostredníctvom e-shopu ZSSK a aplikácie IDeme vlakom, kde sú ceny najvýhodnejšie. Okrem toho môžu záujemcovia zakúpiť lístky aj v pokladniach ZSSK alebo na poštách, kde je účtovaný servisný poplatok. Pre väčší komfort spoločnosť odporúča dokúpenie miesteniek.
Jedna z najväčších verejných služieb
Vlaky ZSSK predstavujú jednu z najväčších verejných služieb na Slovensku. Denne vypraví približne 1 800 vlakov a prepraví viac ako 200-tisíc cestujúcich, ktorí vlakmi cestujú za rodinou, oddychom či povinnosťami. Ročne využije služby ZSSK približne 70 miliónov ľudí.
Spoľahlivosť vlakovej dopravy zostáva vysoká, s priemernou presnosťou odjazdu spojov 98,83 % tam, kde môže dopravca ovplyvniť situáciu. Aj pri zohľadnení vonkajších vplyvov, ako sú výluky, počasie či infraštrukturálne poruchy, je celková presnosť spojov na úrovni 90,14 %.