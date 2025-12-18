Tunel Višňové bude sprístupnený ešte pred Vianocami, dopravná situácia na severnom ťahu sa výrazne zmení

Za otvorením nového úseku stojí séria náročných technických a bezpečnostných skúšok.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tunel Višňové
Národná diaľničná spoločnosť vyhodnotila súťaž na technologické vybavenie tunela Višňové. Foto: FB, www.facebook.com
Otvorenie diaľničného úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou s tunelom Višňové sa stáva realitou. Národná diaľničná spoločnosť plánuje sprístupniť nový obchvat Žiliny motoristom už v pondelok 22. decembra, čím sa po rokoch očakávania výrazne zmení dopravná situácia na severnom ťahu krajiny.

Rýchlejšia a predvídateľnejšia trasa

Úsek s dĺžkou 13,5 kilometra, ktorého dominantou je 7,5-kilometrový tunel, prinesie zrýchlenie cestovania najmä pre vodičov smerujúcich zo západu na východ a zásadne odľahčí chronicky preťaženú cestu popod Strečno.

Práve úsek pod Strečnom patril dlhodobo k najkritickejším miestam slovenskej cestnej siete. Nový diaľničný ťah ponúkne motoristom alternatívu, ktorá v bežnej premávke ušetrí čas. Porovnanie trás ukazuje, že hoci cesta zo Žiliny do Vrútok má po starej aj novej trase približne rovnakú dĺžku, diaľničná varianta cez Višňové bude rýchlejšia a predvídateľnejšia.

„Z regionálneho hľadiska úsek pomôže najmä Žiline a okolitým obciam. Vďaka sprejazdneniu tunela sa vytvorí dopravná alternatíva voči Strečnu,“ uviedol investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)Július Mihálik.

Preverovanie bolo komplexné

Za otvorením úseku stojí séria náročných technických a bezpečnostných skúšok. Pred uvedením do prevádzky prešli kontrolou všetky technické a požiarnotechnické zariadenia, ako aj súlad stavebných prvkov s prísnymi bezpečnostnými predpismi. Prezídium Hasičského a záchranného zboru potvrdilo, že preverovanie bolo komplexné a bez kompromisov.

„Z kritérií na protipožiarnu bezpečnosť nebolo žiadne opomenuté a ani nebolo zmiernené. Pri kontrole sme mali na zreteli, že ide o jeden z najdlhších tunelov v strednej Európe,“ uviedol zbor vo svojom stanovisku.

Tunel Višňové vznikal v náročných geologických podmienkach. V niektorých úsekoch sa nad vozovkou nachádza až 280 metrov horniny a výškový rozdiel medzi západným a východným portálom presahuje 140 metrov. Trasa v tuneli najskôr mierne stúpa, následne klesá, čo kladie vysoké nároky na technické riešenia aj prevádzku.

Odvodňovací systém

„Tunel vznikal v geologicky veľmi náročnom prostredí a nesie si so sebou veľa úskalí“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Osobitnou kapitolou je voda, ktorá počas výstavby neustále preverovala limity stavby. Odvodňovací systém tunela patrí k technickým unikátom, keďže bývalá prieskumná štôlňa dnes slúži ako hlavná odvodňovacia tepna.

Pretečie ňou až 200 litrov vody za sekundu, doplnených desiatkami kilometrov potrubí v samotnom tuneli. Bez tohto riešenia by bolo zvládnutie takého množstva vody prakticky nemožné. Projekt však myslí aj ekologicky a zrážkovú vodu z diaľnice zachytáva v detenčno-retenčných nádržiach, kde sa čistí ešte pred návratom do krajiny.

Sieť moderných technológií

„Zrážková voda prejde odlučovačmi ropných látok a doplnkovým čistením pomocou koreňového systému rastlín,“ vysvetlil hlavný stavebný dozor Matej Blaško.

Bezpečnosť v tuneli zabezpečuje hustá sieť moderných technológií. Na prevádzku dohliada 353 kamier a desiatky senzorov sledujúcich dym, viditeľnosť či prúdenie vzduchu. V prípade mimoriadnej udalosti dokáže tunel komunikovať s vodičmi prostredníctvom rozhlasu aj priamo cez autorádiá.

Medzi dvoma tunelovými rúrami sa nachádza 29 priečnych prepojení, ktoré v krízových situáciách slúžia ako únikové cesty. Pri západnom portáli navyše vyrástla nová hasičská stanica, kde bude nepretržite pripravených dvanásť profesionálnych hasičov špecializovaných na zásahy v tuneloch.

